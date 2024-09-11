Doa Zelensky Terkabul, Joe Biden Beri Sinyal Ukraina Boleh Gunakan Rudal Jarak Jauh yang Dipasok AS

Presiden AS Joe Biden mengisyaratkan akan mencabut pembatasan penggunaan rudal jarak jauh milik AS yang digunakan Ukraina untuk melawan Rusia (Foto: AP)

WASHINGTON – Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengisyaratkan akan mencabut pembatasan penggunaan rudal jarak jauh milik AS yang digunakan Ukraina untuk melawan Rusia. Jika dikabulkan, hal itu akan memenuhi permintaan Presiden Ukraina Vplodymyr Zelensky untuk melonggarkan batasan senjata yang dipasok AS.

Para pejabat Ukraina mengklaim pembatasan telah membuat mereka tidak berdaya melawan invasi skala penuh Rusia. Rusia belum berkomentar tetapi Presiden Vladimir Putin sebelumnya mengatakan tindakan tersebut dapat menyebabkan masalah yang sangat serius.

Pernyataan Biden muncul setelah Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken menuduh Iran memasok rudal balistik jarak pendek ke Rusia. Ketika ditanya oleh wartawan apakah AS akan mencabut pembatasan penggunaan senjata jarak jauh Ukraina pada Selasa (10/9/2024), Presiden Biden mengatakan pemerintahannya sedang mengerjakannya sekarang.

Sejak Rusia melancarkan invasi skala penuh ke Ukraina pada bulan Februari 2022, AS enggan memasok atau memberikan sanksi atas penggunaan senjata yang dapat menyerang target jauh di dalam Rusia karena khawatir hal itu akan meningkatkan konflik.

Namun, Ukraina telah melonggarkan beberapa pembatasan penggunaan rudal tersebut, yang memungkinkan Ukraina menggunakan rudal jarak jauh untuk menyerang wilayah di sepanjang perbatasan Rusia tempat pasukan menembaki.

Sekutu-sekutu Kiev lainnya juga telah memasok beberapa senjata jarak jauh dengan pembatasan tentang bagaimana dan kapan senjata-senjata itu dapat digunakan di dalam Rusia. Mereka khawatir serangan semacam itu dapat memicu pembalasan yang menyeret negara-negara Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) ke dalam perang atau memicu konflik nuklir.