Pemotor Meninggal Usai Tertimpa Truk Tronton Terguling

TULANG BAWANG - Seorang pengendara motor tewas tertimpa truk tronton yang terguling ke jurang usai menabrak motor yang dikendarai korban di kawasan Jalan Lintas Timur, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung. Proses evakuasi korban berlangsung dramatis dan harus menggunakan alat berat untuk memindahkan truk tronton tersebut.

Keluarga korban pun histeris saat mengetahui keluarganya tewas tertimpa truk tronton box yang terguling di ruas Cakat Raya, Kecamatan Menggala Timur, Kabupaten Tulang Bawang, tersebut.

Setelah dua jam, korban tewas yang teridentifikasi bernama Mesra, seorang ibu rumah tangga, warga Cakat Raya, Tulang Bawang, tersebut berhasil diangkat dan dibawa ke rumah sakit terdekat.

Kecelakaan maut itu berawal saat truk tronton boks melaju dari arah Bandar Lampung menuju Palembang. Setibanya di lokasi, truk tronton diduga hilang kendali dan menabrak motor di depannya yang berjalan satu arah.

"Kemudian, truk tronton itu terperosok dan terguling menimpa korban. Selain menewaskan korban, satu orang pengendara motor lainnya yang merupakan suami korban mengalami luka-luka," ujar Kanit Gakkum Satlantas Polres Tulang Bawang, Ipda Heri, Rabu (9/11/2024).