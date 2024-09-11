Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Pemotor Meninggal Usai Tertimpa Truk Tronton Terguling

Ahmad Luthfi Rosyadi , Jurnalis-Rabu, 11 September 2024 |19:44 WIB
Pemotor Meninggal Usai Tertimpa Truk Tronton Terguling
Truk tronton terguling menimpa pemotor di Tulang Bawang Lampung (Foto: Tangkapan Layar)
A
A
A

TULANG BAWANG - Seorang pengendara motor tewas tertimpa truk tronton yang terguling ke jurang usai  menabrak motor yang dikendarai korban di kawasan Jalan Lintas Timur, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung. Proses evakuasi korban berlangsung dramatis dan harus menggunakan alat berat untuk memindahkan truk tronton tersebut.

Keluarga korban pun histeris saat mengetahui keluarganya tewas tertimpa truk tronton box yang terguling di ruas Cakat Raya, Kecamatan Menggala Timur, Kabupaten Tulang Bawang, tersebut.

Setelah dua jam, korban tewas yang teridentifikasi bernama Mesra, seorang ibu rumah tangga, warga Cakat Raya, Tulang Bawang, tersebut berhasil diangkat dan dibawa ke rumah sakit terdekat.

Kecelakaan maut itu berawal saat truk tronton boks melaju dari arah Bandar Lampung menuju Palembang. Setibanya di lokasi, truk tronton diduga hilang kendali dan menabrak motor di depannya yang berjalan satu arah.

"Kemudian, truk tronton itu terperosok dan terguling menimpa korban. Selain menewaskan korban, satu orang pengendara motor lainnya yang merupakan suami korban mengalami luka-luka," ujar Kanit Gakkum Satlantas Polres Tulang Bawang, Ipda Heri, Rabu (9/11/2024).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/338/3183218//kecelakaan-PI53_large.jpg
Tragis! Pemotor Tewas Terlindas JakLingko di Cilangkap Jaktim, Begini Kronologinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/21/338/3171491//truk_derek_tabrak_dua_bus_di_tol_cipularang-1TQw_large.jpg
Truk Derek Tabrak Dua Bus di Tol Cipularang, 2 Orang Jadi Korban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/01/338/3167004//mahasiswa_kecelakaan-fFzn_large.jpg
Mahasiswa di Bekasi Tewas Usai Tabrak Truk yang Sedang Terparkir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/338/3162734//kasus_kecelakaan_lalu_lintas-Tpaw_large.jpg
Modus Nekat! Pria di Tambora Pura-Pura Tertabrak Mobil demi Uang Ganti Rugi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/08/338/3161342//mayat-ATkr_large.jpg
Hendak Menyalip Truk, Pemotor Wanita Tewas Terjatuh di Parung Panjang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/338/3161058//pipa_baja_timpa_kios_di_pasar_cipluk-o7vi_large.jpg
6 Pipa Baja Jatuh dari Tol Pelabuhan, 4 Kios di Pasar Cipluk Hancur
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement