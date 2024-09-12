Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Hamas Siap Laksanakan Gencatan Senjata Segera Tanpa Syarat Baru dari Pihak Mana Pun

Susi Susanti , Jurnalis-Kamis, 12 September 2024 |10:37 WIB
Hamas Siap Laksanakan Gencatan Senjata Segera Tanpa Syarat Baru dari Pihak Mana Pun
Kelompok Hamas Palestina mengatakan negosiatornya siap untuk menerapkan gencatan senjata segera dengan Israel di Gaza (Foto: AP)
A
A
A

KAIRO  - Kelompok Hamas Palestina mengatakan pada Rabu (11/9/2024) bahwa negosiatornya siap menerapkan  gencatan senjata segera dengan Israel di Gaza. Gencatan senjata ini didasarkan pada proposal AS sebelumnya tanpa syarat baru dari pihak mana pun, termasuk dari Israel.

Kelompok Palestina tersebut mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa tim negosiasi mereka, yang dipimpin oleh pejabat senior Khalil al-Hayya, bertemu dengan para mediator pada Rabu (11/9/2024). Termasuk Perdana Menteri (PM) Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani dan kepala intelijen Mesir Abbas Kamel di Doha untuk membahas perkembangan terbaru di Gaza.

Pembicaraan sejauh ini gagal mencapai kesepakatan untuk mengakhiri perang yang telah berlangsung selama 11 bulan. Masalah yang masih ada termasuk kendali atas koridor Philadelphia, hamparan tanah sempit di perbatasan Gaza dengan Mesir, yang masih ada.

Direktur CIA William Burns, yang juga merupakan kepala negosiator AS di Gaza, mengatakan pada Sabtu (7/9/2024) bahwa proposal gencatan senjata yang lebih rinci akan dibuat dalam beberapa hari ke depan.

Proposal sebelumnya yang diajukan oleh Presiden AS Joe Biden pada bulan Juni menetapkan gencatan senjata tiga fase sebagai imbalan atas pembebasan sandera Israel.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/18/3188608//tentara_israel-YK8J_large.jpg
85 Ribu Tentara Israel Alami Gangguan Mental Gara-Gara Perang Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/18/3188512//perdana_menteri_israel_benjamin_netanyahu-m8Lw_large.jpg
Netanyahu: Hamas dan Israel Akan Segera Masuki Tahap Kedua Gencatan Senjata Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/18/3188317//perdana_menteri_qatar_syekh_mohammed_bin_abdulrahman_bin_jassim_al_thani-oyXg_large.jpg
Israel 600 Kali Melanggar, PM Qatar Sebut Kesepakatan Gencatan Senjata Gaza Capai Momen Kritis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/18/3188182//pimpinan_kelompok_milisi_palestina_popular_forces_yasser_abu_shabab-YOnl_large.jpg
Hamas Klaim Bertanggung Jawab atas Pembunuhan Pemimpin Milisi Didukung Israel di Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/16/3188041//ilustrasi-9fSR_large.jpg
Militer Israel Larang Ponsel Android, Perwira Senior Wajib Pakai iPhone
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/18/3187971//pimpinan_kelompok_milisi_palestina_popular_forces_yasser_abu_shabab-vpxX_large.jpg
Pimpinan Milisi Palestina yang Didukung Israel Tewas Dibunuh di Gaza
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement