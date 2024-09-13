Wanita Ini Mengaku Suaminya Dimakan Buaya Demi Bisa Menikahi Sahabat Karibnya, Padahal Tewas Dibunuh

Seorang wanita mengaku suaminya dimakan buaya demi bisa menikahi sahabat karibnya (Foto: Internet Unknown)

FLORIDA - Seorang pria bernama Mike Williams dilaporkan menghilang selama perjalanan berburu dan tidak pernah terlihat lagi. Sang istri, Denise, kemudian mengaku jika suaminya tewas dimakan buaya.

Denise mengatakan suaminya tanpa jejak dan tidak pernah kembali ke rumah. Hal ini langsung memicu operasi pencarian besar-besaran pada tahun 2000. Pasangan yang tinggal di Tallahassee, Florida itu akan merayakan ulang tahun pernikahan keenam mereka malam itu juga.

Namun, truk Mike yang diparkir ditemukan oleh relawan di dekat Danau Seminole. Lalu sahabat karibnya, Brian Winchester menemukan perahunya yang kosong dengan senapannya masih di dalamnya. Namun tidak ada jejak Mike.

Tim pencari dengan cermat menyisir perairan keruh untuk mencari mayat. Mereka mencarinya dengan berhati-hati karena ada buaya di daerah tersebut. Namun, setelah 44 hari berlalu, pencarian dihentikan.

Mike secara resmi terdaftar sebagai "orang hilang" dan ada spekulasi bahwa kapalnya mungkin terbalik. Dia juga diduga dimakan oleh buaya karena tidak ada jasad yang ditemukan.

Denise, yang harus membesarkan putri pasangan itu sendirian, mengajukan polis asuransi senilai USD1,75 juta, yang telah disiapkan Brian beberapa bulan sebelum perjalanan untuk memastikan keluarganya akan aman secara finansial jika terjadi sesuatu padanya.

Namun, karena tidak ada jasad, perusahaan asuransi menolak untuk membayar. Daily Star melaporkan enam bulan setelah Mike menghilang, seorang nelayan setempat menemukan celana wadernya di Danau Seminole, diikuti oleh jaket pancing, surat izin berburu, dan obornya.

Namun, celana wader tersebut tampaknya tidak berada di air selama berbulan-bulan, dan obor tersebut masih berfungsi. Selain itu tidak ada tanda-tanda serangan buaya di area tersebut.