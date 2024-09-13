Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Wanita Ini Mengaku Suaminya Dimakan Buaya Demi Bisa Menikahi Sahabat Karibnya, Padahal Tewas Dibunuh

Susi Susanti , Jurnalis-Jum'at, 13 September 2024 |13:14 WIB
Wanita Ini Mengaku Suaminya Dimakan Buaya Demi Bisa Menikahi Sahabat Karibnya, Padahal Tewas Dibunuh
Seorang wanita mengaku suaminya dimakan buaya demi bisa menikahi sahabat karibnya (Foto: Internet Unknown)
A
A
A

FLORIDA - Seorang pria bernama Mike Williams dilaporkan menghilang selama perjalanan berburu dan tidak pernah terlihat lagi. Sang istri, Denise, kemudian mengaku jika suaminya tewas dimakan buaya.

Denise mengatakan suaminya tanpa jejak dan tidak pernah kembali ke rumah. Hal ini langsung memicu operasi pencarian besar-besaran pada tahun 2000. Pasangan yang tinggal di Tallahassee, Florida itu akan merayakan ulang tahun pernikahan keenam mereka malam itu juga.

Namun, truk Mike yang diparkir ditemukan oleh relawan di dekat Danau Seminole. Lalu sahabat karibnya, Brian Winchester menemukan perahunya yang kosong dengan senapannya masih di dalamnya. Namun tidak ada jejak Mike.

Tim pencari dengan cermat menyisir perairan keruh untuk mencari mayat. Mereka mencarinya dengan berhati-hati karena ada buaya di daerah tersebut. Namun, setelah 44 hari berlalu, pencarian dihentikan.

Mike secara resmi terdaftar sebagai "orang hilang" dan ada spekulasi bahwa kapalnya mungkin terbalik. Dia juga diduga dimakan oleh buaya karena tidak ada jasad yang ditemukan.

Denise, yang harus membesarkan putri pasangan itu sendirian, mengajukan polis asuransi senilai USD1,75 juta, yang telah disiapkan Brian beberapa bulan sebelum perjalanan untuk memastikan keluarganya akan aman secara finansial jika terjadi sesuatu padanya.

Namun, karena tidak ada jasad, perusahaan asuransi menolak untuk membayar. Daily Star melaporkan enam bulan setelah Mike menghilang, seorang nelayan setempat menemukan celana wadernya di Danau Seminole, diikuti oleh jaket pancing, surat izin berburu, dan obornya.

Namun, celana wader tersebut tampaknya tidak berada di air selama berbulan-bulan, dan obor tersebut masih berfungsi. Selain itu tidak ada tanda-tanda serangan buaya di area tersebut.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/614/3184613//sholat-hLb1_large.jpg
Suami Tak Sholat, Istri Boleh Nasihati?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/25/3182235//kirana_larasati-xMBg_large.jpg
Cerita Kirana Larasati Diving Bareng Buaya, Langsung Kepikiran Anak karena Takut Dilahap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/624/3179713//viral-6vP2_large.jpg
Viral Guru SD Terciduk Makan Bareng Selingkuhan, Dilabrak Istri Sah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/612/3178941//viral_istri_diceraikan_usai_suami_tembus_p3k_bupati_aceh_turun_tangan-fr8m_large.jpg
Viral Istri Diceraikan Usai Suami Tembus P3K, Bupati Aceh Turun Tangan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/612/3178456//purbaya-v9LD_large.jpg
Momen Purbaya Nonton Bioskop sama Pasangan: Mana Berani Lawan Istri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/612/3176535//anya_geraldine-eBmW_large.jpg
Alasan Anya Geraldine Tak Mau Menikah Buru-Buru
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement