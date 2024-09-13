Advertisement
HOME NEWS JATIM

Tembok Gudang Tembakau Ambruk Diterjang Angin di Jember, 1 Orang Tewas dan 5 Luka 

Bambang Sugiarto , Jurnalis-Jum'at, 13 September 2024 |04:00 WIB
Tembok Gudang Tembakau Ambruk Diterjang Angin di Jember, 1 Orang Tewas dan 5 Luka 
Tembok gudang tembakau ambruk (foto: dok ist)
A
A
A

JEMBER - Diterjang angin puting beliung, tembok sebuah gudang tembakau yang terbuat dari bata ringan ambruk hingga menimpa buruh tembakau yang sedang bekerja. 

Akibatnya, satu buruh tembakau tewas dan lima lainnya luka-luka. Kejadian itu terjadi di Desa Karang Kedawung, Mumbulsari, Jember, Jawa Timur. 

Suama (60) tewas karena keruntuhan puing puing bangunan tembok, sedangkan lima lainnya masing masing Muflika (41), Nurhama (50), Siti (60), Juni (48), dan Tiama (65) tahun, alami luka luka dibagian kaki tangan dan sebagian kepalanya.

"Korban meninggal langsung di bawa ke rumah duka untuk dimakamkan usai di sucikan di puskesmas setempat sedangkan korban luka masih mendapat perawatan," kata Kepala BPBD Jember, Widodo, Kamis (12/9/2024). 

Widodo pun menghimbau agar saat terjadi angin kencang masyarakat diminta waspada dan lebih baik berteduh di tempat yang aman.

"Saya berharap agar bangunan gudang hendaknya di bangun lebih kokoh dan tahan angin kencang," pungkasnya.

(Awaludin)

      
