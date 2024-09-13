Viral Video Aksi Pasutri Curi Kalung Emas di Malang, Begini Modusnya Kelabui Penjual

MALANG - Sepasang suami istri (pasutri) mencuri perhiasan emas di Pasar Bululawang, Malang. Aksi pencurian ini terekam kamera CCTV yang terpasang di toko dan viral di media sosial (medsos). Berdasarkan video rekaman CCTV yang beredar, pria dan wanita yang merupakan sepasang suami istri berlagak seperti pembeli di toko emas Pasar Bululawang, Malang.

Suami berpakaian kaus kerah berwarna putih dan merah dan mengenakan topi hijau dan kacamata. Sedangkan istrinya mengenakan pakaian merah muda dengan masker berwarna hitam. Keduanya awalnya seperti pembelii lain dengan berpura-pura menanyakan perhiasan emas. Sang perempuan mencoba kalung emas dan kembali mencari perhiasan emas lainnya. Pegawai toko pun melayani keduanya tanpa curiga.

Namun begitu karyawan toko balik badan mencarikan perhiasan kalung emas yang diminta, suami tampak menyembunyikan kalung emas incarannya di tangan. Keduanya memanfaatkan situasi toko emas yang tengah ramai. Selanjutnya, ketika pegawai toko lengah suami langsung memasukkan perhiasan tersebut ke tas milik istrinya. Pelaku pria langsung duduk di kursi yang disediakan di toko tersebut, sementara istrinya tetap berpura-pura seperti biasa sambil meminta dicarikan perhiasan emas lainnya.

Kapolsek Bululawang Malang Kompol Ainun Djariyah membenarkan informasi pencurian kalung emas yang melibatkan pasutri tersebut. Pihaknya sudah menerima laporan dari pemilik toko bernama Khusnul Arifin (62) warga Desa Wandanpuro, Kecamatan Bululawang, pasca unggahan itu viral di media sosial.

"Informasi diperoleh kejadiannya hari Kamis 12 September 2024 lebih kurang pukul 09.00 WIB," kata Ainun Djariyah, dikonfirmasi pada Jumat siang (13/9/2024).

Menurutnya, pasutri itu awalnya berpura-pura hendak membeli perhiasan di toko emas. Saat pelayan toko memperlihatkan perhiasan emas yang hendak dibeli kepada pasangan suami istri, keduanya memanfaatkan kelengahan pelayan took dengan mengambil salah satu perhiasan emas.

"Terduga pelaku memanfaatkan kelengahan pelayan toko untuk mengambil salah satu perhiasan emas berupa kalung yang diperlihatkan oleh pelayan toko, dengan cara perhiasan digenggam di tangan," ucap Ainun kembali.