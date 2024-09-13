Advertisement
HOME NEWS JABAR

Waketum Perindo Sebut Tugas Parpol Ajak Orang untuk Aktif Berpolitik

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Jum'at, 13 September 2024 |22:31 WIB
Waketum Perindo Sebut Tugas Parpol Ajak Orang untuk Aktif Berpolitik
Wakil Ketua Umum DPP Perindo Ferry Kurnia Rizkiansyah (foto: Okezone/Agung)
BANDUNG - Wakil Ketua Umum DPP Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Ferry Kurnia Rizkiansyah menilai, partai politik (parpol) memiliki fungsi untuk mengajak orang aktif dalam kegiatan politik. 

Hal itu disampaikan Ferry Kurnia Rizkiansyah saat memberikan sambutan dalam acara 'Politik Reborn' Vol. 2 yang berlangsung di Bosscha Space, Kota Bandung, Jumat (13/9/2024) malam. 

"Partai politik setidaknya punya fungsi sosialisasi dan juga pilihan politik bagi masyarakat, kita tidak hanya pemilu yang rutinitas lima tahunan saja, tapi kita punya fungsi-fungsi yang lain yang harus kita coba lakukan dan kita ingin meraih sinergitas yang ada di masyarakat secara lebih luas," kata Ferry.

Ferry juga menyoroti peran penting generasi muda dalam politik kebijakan pada parpol dan sistem demokrasi.

"Karena ke depan kita akan menghadapi bonus demografi, sudah masuk sekarang dan bagaimana kita akan menghadapi 2045," ungkapnya.

 

Telusuri berita news lainnya
