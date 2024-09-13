Advertisement
HOME NEWS JABAR

Perindo Gelar Politik Reborn, Ferry Kurnia Ajak Warga Jadi Pelaku Sejarah

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Jum'at, 13 September 2024 |21:00 WIB
Perindo Gelar Politik Reborn, Ferry Kurnia Ajak Warga Jadi Pelaku Sejarah
Ferry Kurnia
A
A
A

BANDUNG -  Partai Persatuan Indonesia (Perindo) menyelenggarakan acara Politik Reborn Vol. 2 yang berlangsung di Bosscha Space, Kota Bandung, Jumat (13/9/2024) malam. 

Kegiatan yang digagas Bidang Politik DPP Partai Perindo ini tidak hanya diikuti oleh para pengamat politik dan organisasi mahasiswa eksternal saja, namun juga dihadiri oleh konten kreator hingga Komedian Diak Jonathan.

Dalam sambutannya, Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo, Ferry Kurnia Rizkiansyah mengatakan, acara Politik Reborn ini sengaja digagas partai yang dipimpin oleh Ketua Umum DPP Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo ini sebagai bagian penting dalam aktivitas partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap itu.

"Bahwa ini adalah sebagai bagian yang kita gagas dalam aktivitas kita untuk mencoba menggagas, mencoba membuka berbagai isu strategis yang ada, baik itu isu strategis di tingkat nasional maupun di tingkat lokal, ini menjadi poin yang sangat penting," ucap Ferry.

Menurutnya, menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 ini perlu adanya transformasi gagasan-gagasan demi sebuah perubahan ke depannya.

"Terkait transformasi gagasan-gagasan ke depan seperti apa, soal perubahan, ini perlu kita diskusikan lagi, ini menjadi poin penting untuk kita semua dan nantinya ke depan kita akan gagas lagi," katanya.

 

Halaman:
1 2
      
