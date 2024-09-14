Gempa M 4,6 Guncang Bali

JAKARTA - Gempa bumi dengan magnitudo 4,6 mengguncang Kabupaten Badung, Bali, Sabtu (14/9/2024) pukul 08.31 WIB. Belum diketahui dampak dari gempa ini.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan bahwa gempa berlokasi di koordinat gempa 9,10 Lintang Selatan dan 115,57 Bujur Timur.

Gempa berpusat di sekitar 51 kilometer arah tenggara Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung pada kedalaman 72 Km.

“Mag:4.6, 14-Sep-2024 08:31:07WIB, Lok:9.10LS, 115.57BT (51 km Tenggara Kuta Selatan-Bali), Kedlmn:72 Km,” demikian keterangan yang ditulis akun media sosial resmi BMKG.

Hingga saat ini belum ada laporan kerusakan atau korban dampak dari gempa tersebut.

“Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” jelasnya.



(Salman Mardira)