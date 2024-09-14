Gempa Berkekuatan M3,5 Terjadi di Pesisir Barat Lampung

JAKARTA - Gempa berkekuatan Magnitudo 3,5 terjadi di Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung, Sabtu (14/9/2024). Gempa tersebut dilaporkan terjadi pukul 05.43 WIB.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan, gempa tersebut berlokasi di 110 kilometer Pesisir Barat. Sementara, kedalaman gempa berada di 10 km.

"#Gempa Mag:3.5, 14-Sep-2024 05:43:10WIB, Lok:6.08LS, 103.49BT (110 km BaratDaya PESISIRBARAT-LAMPUNG), Kedlmn:10 Km #BMKG," dikutip dari akun medsos X @infoBMKG.

Belum diketahui secara pasti dampak dari gempa tersebut. BMKG belum mengupdate laporan. Informasi awal yang disampaikan BMKG lebih mengutamakan kecepatan.

"Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tulis @infoBMKG.



(Awaludin)