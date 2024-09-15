Bocah 3 Tahun Asal Bekasi Ditemukan Meninggal di Situ Cileunca

BANDUNG - Seorang anak berusia tiga tahun diduga tenggelam saat berwisata Situ Cileunca, Kampung Puncakraya, Desa Margaluyu, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, Sabtu 14 September 2024. Bocah tersebut merupakan warga Bekasi, sebelumnya dinyatakan hilang, usai mengikuti kegiatan kedua orangtuanya.

Kapolsek Pangalengan, AKP Edi Pramana menjelaskan peristiwa tersebut terjadi saat ada salah satu pabrik di Jakarta yang menggelar kegiatan di Lokasi Green Corner Land, Situ Cileunca.

Kemudian sekitar pukul 15.03 WIB, Korban yang merupakan anak dari salah satu peserta ini dikabarkan hilang saat sedang berkumpul dan mendapat pengarahan dari Event Organizer (EO) untuk berfoto grup.

"Betul ada informasi adanya satu orang anak kecil tenggelam di Situ Cileunca sekitar pukul 15.05 WIB. Diketahui korban merupakam salah satu anak dari peserta," ujarnya saat dikonfirmasi, Minggu (15/9/2024).

Mendapat laporan itu, pihaknya lansung melakukan pencarian dan berhasil menemukan Handphone milik korban di dekat pinggiran danau.

"Kemudian kita coba lakukan pencarian namun hanya ditemukan sebuah handphone di pinggiran Danau Situ cileunca,” ungkapnya.

Edi menuturkan proses pencarian pun terus dilakukan hingga hari ini. Dan pada akhirnya setelah 20 jam pencarian pihaknya berhasil menemukan korban.

"Sekitar jam 13.00 WIB, korban berhasil ditemukan dalam kondisi sudah meninggal dunia," tuturnya.