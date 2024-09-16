Gagas Banten Cerdas, Airin Soroti Minimnya Pemerataan Pendidikan

JAKARTA - Bakal Calon Gubernur Banten Airin Rachmi Diany menyoroti sektor pendidikan di Banten. Untuk mendongkrak sektor tersebut, ia pun menggagas program Banten Cerdas, yang bukan hanya berkonsep sekolah gratis.

Program tersebut merupakan strategi mewujudkan pendidikan yang lebih efektif untuk semua warga Banten. "Kami merencanakan 12 program prioritas untuk pembangunan Banten," ujar Airin, dikutip Senin (16/9/2024).

Airin menyampaikan gagasannya saat menjadi pembicara pada diskusi di Universitas Muhammadiyah Tangerang.

Dijelaskan Airin, strategi pada bidang pendidikan yang dimaksud yakni menciptakan pendidikan berkeadilan dan lebih menjamin pemerataan akses pendidikan bagi seluruh masyarakat Banten dengan kualitas yang lebih baik.

"Tak hanya soal konsep pendidikan gratis, juga isu tenaga pendidik serta infrastruktur pendidikan lainnya," imbuhnya.

Hal yang menjadi tantangan, menurutnya, Rata-rata lama sekolah mencapai 9,15 tahun, di atas nasional 8,77 tahun. Kesenjangan yang terjadi antar-daerah, menurutnya terlalu tinggi.

"Rata-rata lama sekolah terendah di Kabupaten Lebak 6,6 tahun. Sementara tertinggi di Kota Tangerang Selatan 11,85 tahun. Ini menjadi perhatian kami dan tentu seluruh pemangku kepentingan pendidikan di Banten," ujarnya.

Airin yang berpasangan dengan wakilnya, Ade Sumardi akan mendorong pemerataan pendidikan lewat program Banten Cerdas. "Sekolah sudah gratis melalui program Bantuan Operasional Sekolah, maka tugas kita depan, berikan beasiwa untuk menunjang kebutuhan para siswa," katanya.