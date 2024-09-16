Advertisement
HOME NEWS YOGYA

Libur Panjang Maulid Nabi, Jumlah Penumpang KA di Daop 6 Yogyakarta Naik 33 Persen

Ary Wahyu Wibowo , Jurnalis-Senin, 16 September 2024 |18:29 WIB
Libur Panjang Maulid Nabi, Jumlah Penumpang KA di Daop 6 Yogyakarta Naik 33 Persen
Penumpang kereta api (PT KAI)
SOLO - Daop 6 Yogyakarta mencatat sebanyak 100.166 penumpang kereta api (KA) jarak jauh berangkat dari sejumlah stasiun selama libur panjang Maulid Nabi Muhammad. Para penumpang bepergian ke berbagai tujuan selama periode 13-16 September 2024.

"Jumlah meningkat 33 persen dari pekan sebelumnya pada periode yang sama, yaitu Jumat-Senin, 6-9 September 2024 yang mencatat keberangkatan 75.278 penumpang," kata Manager Humas Daop 6 Yogyakarta, Krisbiyantoro, Senin (16/9/2024).

Selama periode 13-16 September 2024, jumlah penumpang berangkat melebihi 20.000 penumpang setiap harinya. Pada Jumat tercatat 23.293 penumpang, Sabtu 21.975 penumpang, Minggu 25.635 penumpang. Puncaknya Senin hingga pukul 14.00 WIB sudah sebanyak 29.263 penumpang.

