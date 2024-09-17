AS Frustasi Militer Israel Bombardir Gaza Terus Menerus Tanpa Ampun

Duta Besar AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield menyatakan rasa frustasinya teradap serangan Israel yang terus membombadir Gaza (Foto: AP)

GAZA - Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Linda Thomas-Greenfield pada Senin (16/9/2024) menyatakan rasa frustasinya teradap serangan Israel yang terus membombadir Gaza. Serangan ini dinilai berlebihan dan jauh dari harapan terjadinya gencatan senjata.

Dia menuduh militer Israel menyerang sekolah-sekolah, pekerja kemanusiaan, dan warga sipil di Gaza. Hal ini menyebabkan meningkatnya rasa frustrasi Amerika terhadap sekutu dekatnya itu saat perang mendekati peringatan ulang tahun pertamanya.

Israel telah berulang kali mengatakan bahwa mereka menargetkan pejuang Hamas, yang sering bersembunyi dengan warga sipil dan menggunakan mereka sebagai tameng manusia, sebagai balasan atas serangan 7 Oktober di Israel selatan yang menewaskan sekitar 1.200 orang dan memicu perang di Gaza.

Duta Besar AS Linda Thomas-Greenfield secara tidak biasa berterus terang menentang militer Israel pada pertemuan Dewan Keamanan PBB. Dia mengatakan banyak serangan dalam beberapa minggu terakhir yang melukai atau menewaskan personel PBB dan pekerja kemanusiaan dapat dicegah.

Thomas-Greenfield mengatakan kepada anggota dewan bahwa AS akan terus menekankan perlunya Israel untuk memfasilitasi operasi kemanusiaan di wilayah Palestina dan melindungi pekerja kemanusiaan dan fasilitas seperti tempat penampungan UNRWA.

Ia juga menegaskan kembali "kemarahan" AS atas kematian aktivis Turki-Amerika Aysenur Eygi, yang ditembak dan tewas selama protes di Tepi Barat minggu lalu. Pasukan Pertahanan Israel mengatakan kemungkinan besar mereka membunuh Eygi karena kesalahan, dan pemerintah telah memulai penyelidikan kriminal.

"IDF adalah militer profesional dan tahu betul bagaimana memastikan bahwa insiden seperti ini tidak terjadi," kata utusan AS tersebut.