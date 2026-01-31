Advertisement
INTERNATIONAL

Serangan Israel Tewaskan Setidaknya 30 Warga Palestina di Gaza

Rahman Asmardika-Sabtu, 31 Januari 2026 |21:26 WIB
DEIR AL-BALAH — Rumah sakit di Gaza mengatakan serangan Israel menewaskan setidaknya 30 warga Palestina pada Sabtu (31/1/2026). Ini merupakan salah satu jumlah korban tertinggi sejak gencatan senjata Oktober yang bertujuan menghentikan pertempuran.

Sehari setelah Israel menuduh Hamas melakukan pelanggaran gencatan senjata baru, serangan menghantam berbagai lokasi di Gaza, termasuk serangan mematikan di sebuah gedung apartemen di Kota Gaza dan sebuah kamp tenda di Khan Younis, kata para pejabat rumah sakit yang menerima jenazah. Korban termasuk dua perempuan dan enam anak dari dua keluarga berbeda. Sebuah serangan udara juga menghantam kantor polisi di Kota Gaza, menewaskan setidaknya 14 orang dan melukai lainnya, kata Direktur Rumah Sakit Shifa, Mohamed Abu Selmiya.

Serangkaian serangan itu juga terjadi sehari sebelum penyeberangan Rafah di sepanjang perbatasan dengan Mesir dijadwalkan dibuka di kota paling selatan Gaza. Semua penyeberangan perbatasan wilayah tersebut telah ditutup hampir sepanjang perang. Warga Palestina melihat Rafah sebagai jalur kehidupan bagi puluhan ribu orang yang membutuhkan perawatan di luar wilayah itu, di mana sebagian besar infrastruktur medis telah hancur.

Pembukaan perlintasan tersebut, yang awalnya terbatas, menandai langkah besar pertama dalam fase kedua gencatan senjata yang dimediasi Amerika Serikat (AS). Pembukaan kembali perbatasan adalah salah satu isu menantang dalam agenda fase yang sedang berlangsung, yang juga mencakup demiliterisasi Jalur Gaza setelah hampir dua dekade pemerintahan Hamas serta pembentukan pemerintahan baru untuk mengawasi rekonstruksi.

 

