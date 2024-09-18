Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Juragan dan ABK Kapal Tenggelam di Labuan Bajo Ditemukan Meninggal

Ponsius Econg , Jurnalis-Rabu, 18 September 2024 |01:07 WIB
Juragan dan ABK Kapal Tenggelam di Labuan Bajo Ditemukan Meninggal
Kapal tenggelam di Labuan Bajo dua orang ditemukan meninggal (Foto : Istimewa)
MANGGARAI BARAT - Tim SAR gabungan menemukan juragan dan ABK Kapal Motor (KM) Doa Ibu yang tenggelam di perairan Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT). Keduanya ditemukan meninggal dunia. 

Adapun dua nelayan asal Jeneponto, Sulawesi Selatan, tersebut  masing-masing bernama Ramli (31) dan Udin (50). Tim SAR gabungan baru berhasil menemukan keduanya pada pencarian hari ketiga. 

Kepala Kantor SAR Maumere, Ridwan Supriyanto mengungkapkan, pihaknya menemukan keduanya dalam kondisi terapung, masing-masing pada pagi dan sore hari. 

"Pada pukul 06.10 Wita, ditemukan korban pertama atas nama Udin (50). Jasad korban ditemukan mengapung sekitar 305 meter dari lokasi kejadian,” ungkap Supriyanto, Selasa (17/9/2024). 

Korban langsung dievakuasi menggunakan alat utama Rigid Inflatable Boat (RIB) Pos SAR Labuan Bajo menuju Pelabuhan Marina dan seterusnya ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Komodo. 

Korban kedua, Ramli, ditemukan pada sore hari pukul 15.30 Wita. Korban juga ditemukan dalam posisi mengapung, pada jarak hampir setengah kilometer (0,24 mil laut) dari lokasi kejadian. 

"Kondisi jenazah juga mengapung saat ditemukan, dan langsung dievakuasi dengan RIB Pos SAR Labuan Bajo menuju Pelabuhan Marina dan (seterusnya) RSUD Komodo," ujarnya. 

Supriyanto menyampaikan turut berduka cita kepada keluarga korban atas peristiwa tragis ini. Dirinya juga mengapresiasi kerja keras Tim SAR gabungan hingga akhirnya berhasil menemukan jasad kedua korban. 

"Kami dari Tim SAR gabungan menyampaikan turut berduka cita kepada keluarga korban. Semoga amal ibadah korban diterima Tuhan yang Maha Pengasih dan keluarga diberi ketabahan," ucap Supriyanto. 

"Tak lupa juga, apresiasi penuh kepada Tim SAR gabungan yang telah solid dan bekerja keras untuk mencari korban. Tim SAR Labuan Bajo sangat luar biasa didukung dengan banyak alut yang dikerahkan untuk pencarian kedua korban. Ini merupakan bukti keseriusan Tim SAR gabungan," tandasnya. 

 

