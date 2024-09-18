Kesaksian Warga Bandung saat Gempa M5,0: Rumah Ambruk hingga Banyak Jeritan

BANDUNG - Gempa bumi magnitudo (M) 4,9 mengguncang kawasan Bandung pada Rabu (18/9) pagi ini. Rumah hingga infrastruktur fasilitas umum dilaporkan rusak buntut bencana ini.

Kecamatan Kertasari dan juga Kecamatan Pangalengan, dua kecamatan di Kabupaten Bandung yang paling terdampak akibat gempa 5.0 Magnitudo yang melanda pada Rabu (18/9) sekitar pukul 09.41 WIB.

Berdasarkan pantauan di lapangan, terlihat beberapa rumah warga porak poranda dihantam gempa tersebut hingga berhamburan di tengah jalan. Bahkan di sepanjang Jalan Raya Kertasari, Genting, plafon, bahkan bagian depan bangunan terlihat rusak. Tak hanya itu, tiang listrik yang berada di pinggir jalan sebagian besar ambruk tertimpa pepohonan, bahkan pohon besar pun sempat menghalangi akses jalan.

Tak hanya itu, Infrastruktur pemerintah seperti Kantor Kecamatan Kertasari, kantor KUA, Puskesmas serta satu bangunan sekolah SD ikut terdampak. Beberapa warga pun masih panik, lantaran khawatir adanya gempa susulan sehingga mereka membangun 6 tenda di lapangan sepakbola depan kantor Kecamatan oleh warga menggunakan kayu, sarung dan terpal.