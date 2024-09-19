Mayat Bocah Dilakban di Pantai Muhara Ternyata Sempat Dilaporkan Hilang saat Main HP

LEBAK - Warga Kabupaten Lebak dihebohkan oleh penemuan mayat di Pantai Muhara, Kecamatan Cihara, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, Kamis (19/9/2024). Saat ditemukan kondisi mayat tergeletak dengan muka tertutup lakban atau selotip hitam.

Kondisi itu lantas viral di media sosial. Video laporan penemuan beredar luas di WhatsApp grup. Dalam video yang diterima, kondisi mayat tergeletak diantara bebatuan. Bocah yang diprediksi berusia 7-8 tahun itu mengenakan pakaian berwarna biru dengan gambar Daisy duck bertuliskan 'Littlepoint'.

Dalam video juga terlihat terdapat beberapa luka lebam pada bagian dada dan kepala korban. Ironisnya bagian mata hingga mulut korban ditutup rapat oleh lakban hitam.