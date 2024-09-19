Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Mayat Bocah Dilakban di Pantai Muhara Ternyata Sempat Dilaporkan Hilang saat Main HP

Fariz Abdullah , Jurnalis-Kamis, 19 September 2024 |10:51 WIB
Mayat Bocah Dilakban di Pantai Muhara Ternyata Sempat Dilaporkan Hilang saat Main HP
Bocah yang ditemukan tewas di Pantai Muhara Lebak (foto: dok ist)
LEBAK - Warga Kabupaten Lebak dihebohkan oleh penemuan mayat di Pantai Muhara, Kecamatan Cihara, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, Kamis (19/9/2024). Saat ditemukan kondisi mayat tergeletak dengan muka tertutup lakban atau selotip hitam.

Kondisi itu lantas viral di media sosial. Video laporan penemuan beredar luas di WhatsApp grup. Dalam video yang diterima, kondisi mayat tergeletak diantara bebatuan. Bocah yang diprediksi berusia 7-8 tahun itu mengenakan pakaian berwarna biru dengan gambar Daisy duck bertuliskan 'Littlepoint'.

Dalam video juga terlihat terdapat beberapa luka lebam pada bagian dada dan kepala korban. Ironisnya bagian mata hingga mulut korban ditutup rapat oleh lakban hitam.

 

