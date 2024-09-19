Indra Dragon Diserbu Warga saat Ditangkap, Begini Tampangnya

JAKARTA – Polisi berhasil menangkap Indra Septriaman alias Indra Dragon (26), tersangka pembunuhan gadis penjual gorengan, Nia Kurnia Sari, Kamis (19/9/2024). Pelaku langsung diserbu warga saat penangkapan, beruntung polisi langsung mengamankan pelaku ke dalam mobil.

Indra Dragon langsung dibawa ke Mapolres Padang Pariaman untuk diproses lebih lanjut. Pelaku berhasil diamankan dari amukan warga yang juga turut memburunya.

Indra Dragon ditangkap di sebuah pondok daerah perkebunan milik warga dan bersembunyi di atas loteng.

Informasi yang diperoleh, tersangka ditangkap sekitar pukuk 15:00 WIB. Pelaku kedapatan bersembunyi di atas loteng pondok kebun warga usai 12 hari diburu tim khusus (timsus).