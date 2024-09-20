Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Pembunuh Gadis Penjual Gorengan Ditangkap, Warga Berduyun-duyun Datangi Polres Padang Pariaman 

Eka Guspriadi , Jurnalis-Jum'at, 20 September 2024 |11:42 WIB
Pembunuh Gadis Penjual Gorengan Ditangkap, Warga Berduyun-duyun Datangi Polres Padang Pariaman 
Indra Dragon saat ditangkap polisi (foto Okezone)
A
A
A

PADANG – Pelarian Indra Septiarman alias Indra Dragon harus berakhir setelah ditangkap polisi usai membunuh Nia Kurnia Sari (18), gadis penjual gorengan di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat.

Polisi menangkap Indra Dragon di daerah Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Tersangka ditangkap di pondok daerah perkebunan milik warga saat bersembunyi di atas loteng.

Ditangkapnya Indra Dragon, masyarakat berbondong bondong datang ke Mapolres Padang Pariaman, karena ingin melihat tersangka. Hal itu diketahui, usai penangkapan pelaku viral di media sosial.

Kapolres Padang Pariaman, AKBP Ahmad Faisol Amir mengucapkan terima kasih ke masyarakat yang telah membantu kerja pihak kepolisian dalam menangkap tersangka selama 11 hari.

"Terima kasih kepada masyarakat yang membantu kami untuk menangkap tersangka," kata Faisol.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/340/3192356//kasus_pembunuhan-ozED_large.jpg
Tragis! Satu Keluarga Tewas dengan Luka Senjata Tajam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/340/3190601//penangkapan-RA6J_large.jpg
Kasus Mahasiswi UM Malang Dibunuh, Oknum Anggota Polres Probolinggo Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/338/3186197//pembunuh_pria_dalam_karung-56JL_large.jpg
Pembunuh Pria dalam Karung di Tangerang Ditangkap, Ini Modusnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/338/3185602//tugimin_kakek_alvaro_kiano-dnME_large.jpg
Kakek Alvaro Kiano Datangi Polres Jaksel, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/338/3185543//sayem_nenek_dari_alvaro_kiano-XgVA_large.jpg
Nenek Bongkar Alibi Terduga Pelaku Pembunuhan Alvaro Kiano
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184203//pelaku_pembunuhan_di_condet-uH2C_large.jpg
Pelaku Pembunuhan di Condet Ditangkap!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement