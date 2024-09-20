Pembunuh Gadis Penjual Gorengan Ditangkap, Warga Berduyun-duyun Datangi Polres Padang Pariaman

PADANG – Pelarian Indra Septiarman alias Indra Dragon harus berakhir setelah ditangkap polisi usai membunuh Nia Kurnia Sari (18), gadis penjual gorengan di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat.

Polisi menangkap Indra Dragon di daerah Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Tersangka ditangkap di pondok daerah perkebunan milik warga saat bersembunyi di atas loteng.

Ditangkapnya Indra Dragon, masyarakat berbondong bondong datang ke Mapolres Padang Pariaman, karena ingin melihat tersangka. Hal itu diketahui, usai penangkapan pelaku viral di media sosial.

Kapolres Padang Pariaman, AKBP Ahmad Faisol Amir mengucapkan terima kasih ke masyarakat yang telah membantu kerja pihak kepolisian dalam menangkap tersangka selama 11 hari.

"Terima kasih kepada masyarakat yang membantu kami untuk menangkap tersangka," kata Faisol.