Peristiwa 23 September: Wafatnya Adnan Buyung Nasution hingga Serangan Bom di Baghdad

JAKARTA – Peristiwa penting dan bersejarah terjadi setiap tanggal 23 September tiap tahun. Diantaranya adalah wafatnya tokoh Hak Asasi Manusia (HAM) Adnan Buyung Nasution hingga serangan bom di Bahgdad.

Selain peristiwa-peristiwa itu, masih ada sejumlah momen bersejarah lainnya. Berikut ini Okezone paparkan, sebagaimana dikutip dari Wikipedia.

1846 - Planet Neptunus Ditemukan

Neptunus merupakan planet terjauh (kedelapan) jika ditinjau dari Matahari. Planet ini dinamai dari dewa lautan Romawi. Neptunus merupakan planet terbesar keempat berdasarkan diameter (49.530 km) dan terbesar ketiga berdasarkan massa.

Massa Neptunus tercatat 17 kali lebih besar daripada Bumi, dan sedikit lebih besar daripada Uranus. Neptunus mengorbit Matahari pada jarak 30,1 sa atau sekitar 4.450 juta km. Periode rotasi planet ini adalah 16,1 jam, sedangkan periode revolusinya adalah 164,8 tahun.

Neptunus ditemukan pada tanggal 23 September 1846. Planet ini merupakan planet pertama yang ditemukan melalui prediksi matematika. Perubahan yang tak terduga di orbit Uranus membuat Alexis Bouvard menyimpulkan bahwa hal tersebut diakibatkan oleh gangguan gravitasi dari planet yang tak dikenal.

Neptunus selanjutnya diamati oleh Johann Galle dalam posisi yang diprediksikan oleh Urbain Le Verrier. Satelit alam terbesarnya, Triton, ditemukan segera sesudahnya, sementara 12 satelit alam lainnya baru ditemukan lewat teleskop pada abad ke-20. Neptunus telah dikunjungi oleh satu wahana angkasa, yaitu Voyager 2, yang terbang melewati planet tersebut pada tanggal 25 Agustus 1989.

1932 - Berdirinya Kerajaan Arab Saudi

Pemimpin Kerajaan Hijaz dan Kerajaan Najd yaitu Abdul Aziz bin Abdul Rahman Al Saud berhasil menyatukan dua kerajaan yang dipimpinnya menjadi satu kerajaan. Kerajaan yang sukses disatukannya itu kemudian dinamakan Kerajaan Arab Saudi yang hingga saat ini eksistensinya masih terjaga.

1942 - Pertempuran AS dan Jepang

Pasukan Jepang terlibat pertempuran sengit dengan pasukan Amerika Serikat (AS) di dekat Sungai Matanikau, Pulau Guadalkanal, Kepulauan Solomon. Pertempuran tersebut pecah selama empat hari yang berakhir dengan kemenangan pasukan negara berjuluk matahari terbit. Namun, pasukan negeri Paman Sam kembali menyerang di lokasi yang sama pada 6 Oktober 1942. Serangan balasan itu berhasil memukul mundur pasukan Jepang.