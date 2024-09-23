Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Yogie S Memet Jenderal Kopassus yang Pernah Pimpin 3 Jabatan Strategis di TNI 

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Senin, 23 September 2024 |06:00 WIB
Yogie S Memet Jenderal Kopassus yang Pernah Pimpin 3 Jabatan Strategis di TNI 
Letnan Jenderal TNI Purn Raden Mohammad Yogie Suardi Memet. Foto: Wikipedia.
JAKARTA - Letnan Jenderal TNI (Purn) H. Raden Mohammad Yogie Suardi Memet lahir 16 Mei 1929 dan meninggal dunia pada 7 Juni 2007. Ia adalah seorang mantan perwira TNI Angkatan Darat yang menjadi birokrat dan politikus.

Kiprahnya di pemerintahan pertama kali ketika menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat masa bakti 1985–1990 dan terpilih kembali untuk masa jabatan kedua sejak Mei 1990 dan diberhentikan pada 22 Mei 1993. Ketika menjabat, Yogie ditunjuk oleh Presiden Soeharto untuk menduduki posisi Menteri Dalam Negeri di kabinetnya.

Dalam hal ini, Yogie S Memet, merupakan salah satu dari sekian banyak prajurit baret merah yang memiliki karier gemilang. Saat dia memimpin Kopassandha (cikal bakal Kopassus) tertulis sejarah unik selama puluhan tahun kariernya di militer.

Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima ABRI Jenderal TNI M Jusuf memercayai Yogie untuk menjabat Pangdam Siliwangi. Pangkatnya pun naik menjadi jenderal bintang dua. Uniknya, Jusuf tetap memerintahkan jabatan Danjen Kopassandha tak dilepas. Dengan demikian, Yogie pun rangkap jabatan.

“Nanti pada waktunya aku beritahu (kapan berhenti dari Danjen Kopassandha),” kata Jusuf kepada Yogie, sebagaimana ditulis Atmadji Sumarkidjo dalam buku Jenderal M Jusuf: Panglima Para Prajurit, dikutip Jumat (30/12/2022).

Menariknya, pada 1982 Yogie diangkat lagi sebgai Panglima Komando Wilayah Pertahanan (Pangkowilhan) II yang membawahi teritorial Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Pangkatnya naik satu tingkat lebih tinggi menjadi letnan jenderal.

Seperti sebelumnya, Jenderal Jusuf tetap mempertahankan Yogie sebagai Danjen Kopassandha sekaligus Pangdam Siliwangi. Dengan kata lain, Yogie tertulis dalam sejarah sebagai perwira tinggi yang memegang tiga jabatan strategis TNI sekaligus.

 

