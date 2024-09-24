Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Irak Ajak Pemimpin Arab Galang Kekuatan Lawan Zionis Israel

Susi Susanti , Jurnalis-Selasa, 24 September 2024 |13:01 WIB
Irak Ajak Pemimpin Arab Galang Kekuatan Lawan Zionis Israel
PM Irak Mohammed Shia Al-Sudani menyerukan pertemuan mendesak para pemimpin Arab di sela-sela Majelis Umum PBB menyusul serangan besar-besaran Israel ke Lebanon (Foto: Media pemerintah)
A
A
A

BAGHDAD - Perdana Menteri (PM) Irak Mohammed Shia Al-Sudani pada Senin (23/9/2024) menyerukan pertemuan mendesak para pemimpin Arab di sela-sela Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) setelah Israel mengintensifkan serangannya di Lebanon. Seruan ini menyusul serangan besar-besaran Israel ke Lebanon yang menyasar 1.300 target HIzbullah.

“Irak menyerukan dan berupaya untuk mengadakan pertemuan mendesak para pemimpin delegasi Arab, untuk meninjau dampak agresi Zionis (Israel) terhadap rakyat kami yang damai di Lebanon dan untuk bekerja sama menghentikan perilaku kriminalnya,” kata Sudani dalam sebuah pernyataan.

Seperti diketahui, setidaknya 492 orang tewas dalam serangan udara Israel yang intens dan luas yang menargetkan Hizbullah di Lebanon.

Kementerian kesehatan negara itu mengatakan serangan ini menjadi konflik paling mematikan di sana dalam hampir 20 tahun.

Ribuan keluarga telah meninggalkan rumah mereka saat militer Israel mengatakan telah menyerang 1.300 target Hizbullah dalam operasi untuk menghancurkan infrastruktur yang telah dibangun kelompok bersenjata itu sejak perang 2006.

 

