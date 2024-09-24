Ini Nomor Urut 4 Pasangan Calon Wali Kota Ambon

AMBON - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Ambon menggelar rapat pleno terbuka untuk pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ambon, yang akan berkompetisi dalam Pilkada 2024, di Kantor KPU Kota Ambon, Senin 23 September 2024.

Ketua KPU Kota Ambon, Kaharuddin Mahmud, menyampaikan bahwa pengundian dilakukan secara transparan dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Berikut hasil pengundian nomor urut pasangan calon:

Pasangan Agus Ririmasse-Novan Liem (Nomor Urut 1)

Pasangan Bodewin Wattimena-Elly Toisutta (Nomor Urut 2)