HOME NEWS SULSEL

Remaja Putri Aniaya Ibunya di Depan Warga, Tebaskan Parang Berkali-kali hingga Korban Terkapar

Abdoellah Nicolha , Jurnalis-Selasa, 24 September 2024 |21:24 WIB
Remaja Putri Aniaya Ibunya di Depan Warga, Tebaskan Parang Berkali-kali hingga Korban Terkapar
Anak aniaya ibu di Makassar. (Foto: Tangkapan layar)
A
A
A

MAKASSAR – Seorang remaja putri di Kota Makassar tega dengan sadis menganiaya ibunya sendiri menggunakan parang hingga kritis. Aksi sadis remaja putri direkam warga sekitar dan viral di media sosial. Diketahui, peristiwa penganiayaan itu terjadi di halaman rumah korban, di Jalan Tinumbu No 148, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), Selasa (24/9/2024) sore

Agar leluasa menjalankan aksi biadabnya, anak durhaka yang hanya berdua bersama ibunya itu mengunci pagar rumahnya agar tidak ada yang bisa menghalangi aksinya. Bahkan dalam rekaman video yang kini beredar luas, tampak pelaku melampiaskan amarahnya dengan mengayunkan berkali-kali parang yang ada di tangannya ke arah ibunya yang sudah terkapar di tanah.

Meski ibunya sudah terkapar tak berdaya penuh luka, namun remaja putri itu masih saja mengayunkan senjata tajam di tangannya. Pelaku tidak menghiraukan aksinya ditonton oleh warga sekitar dan merekamnya. Bahkan warga setempat berusaha menghalau aksi pelaku namun terhalang pagar.

“Sudah mi sudah, sudah Ati sudah, mati mi mamamu,” ujar warga di balik pagar yang berusaha menghentikan aksi remaja putri itu. Namun pelaku tidak menghentikan aksinya dan kembali lagi menusuk ibunya dengan parang.

“Siapa yang bisa, ada parang di tangannya,” ujar warga lain di lokasi yang terdengar dalam video.

Akhirnya warga akhirnya bisa masuk ke lokasi setelah memanjat pagar untuk menghentikan aksi brutal pelaku. Usai menjauhkan pelaku dari ibunya, korban yang bersimbah darah pun dievakuasi warga. Polisi yang tiba di lokasi akhirnya bisa menghentikan aksi biadab remaja putri itu dan mengamankannya.

 

