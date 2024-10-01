Gempa Besar M6,2 Guncang Wakatobi, Tidak Berpotensi Tsunami

JAKARTA - Gempa dengan kekuatan M6,2 mengguncang Wakatobi, Sulawesi Utara, Selasa 1 Oktober 2024, pukul 16.28 WIB. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menginformasikan gempa tidak berpotensi tsunami.

Sementara itu, pusat gempa berada di 186 km Tenggara Wakatobi Sulawesi Utara pada koordinat 6.18 Lintang Selatan – 125.04 Bujur Timur.

“Info Gempa Mag:6.2, 01-Okt-24 16:28:03 WIB, Lok:6.18 LS,125.04 BT (186 km Tenggara WAKATOBI-SULTRA), Kedlmn:631 Km,” ungkap BMKG dalam keterangan resminya.

BMKG mengatakan informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga belum dipastikan dampak gempa.

“Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” katanya.

