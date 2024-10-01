Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Gempa Besar M6,2 Guncang Wakatobi, Tidak Berpotensi Tsunami

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 01 Oktober 2024 |16:44 WIB
Gempa Besar M6,2 Guncang Wakatobi, Tidak Berpotensi Tsunami
Ilustrasi gempa. (Foto: Okezone)
JAKARTA - Gempa dengan kekuatan M6,2 mengguncang Wakatobi, Sulawesi Utara, Selasa 1 Oktober 2024, pukul 16.28 WIB. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menginformasikan gempa tidak berpotensi tsunami.

Sementara itu, pusat gempa berada di 186 km Tenggara Wakatobi Sulawesi Utara pada koordinat 6.18 Lintang Selatan – 125.04 Bujur Timur.

“Info Gempa Mag:6.2, 01-Okt-24 16:28:03 WIB, Lok:6.18 LS,125.04 BT (186 km Tenggara WAKATOBI-SULTRA), Kedlmn:631 Km,” ungkap BMKG dalam keterangan resminya.

BMKG mengatakan informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga belum dipastikan dampak gempa.

“Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” katanya.

(Qur'anul Hidayat)

      
