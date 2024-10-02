Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Bombardir Israel, Netanyahu: Iran Buat Kesalahan Besar

Arief Setyadi , Jurnalis-Rabu, 02 Oktober 2024 |05:45 WIB
Bombardir Israel, Netanyahu: Iran Buat Kesalahan Besar
PM Israel Benjamin Netanyahu (Foto: Times of Israel)
A
A
A

JAKARTA - Iran membuat kesalahan besar malam ini," kata Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu saat pembukaan rapat kabinet keamanan di Yerusalem tak lama setelah serangan rudal Iran pada Selasa 1 Oktober 2024.

Netanyahu memastikan Iran akan bertanggung jawab atas serangannya, "dan Iran akan membayarnya," sebagaimana dikutip dari Times of Israel, Rabu (2/10/2024).

Serangan terhadap Israel sebelumnya pada malam itu "gagal," katanya. "Serangan itu digagalkan berkat sistem pertahanan udara Israel, yang merupakan yang tercanggih di dunia," kata perdana menteri, sambil berterima kasih kepada AS atas dukungannya. 

"Rezim di Iran tidak memahami tekad kami untuk membela diri dan tekad kami untuk membalas dendam terhadap musuh-musuh kami," kata Netanyahu. 

"[Pemimpin Hamas Yahya] Sinwar dan [panglima militer Hamas Mohammed] Deif tidak memahami ini, [pemimpin Hizbullah Hassan] Nasrallah dan [kepala staf Hizbullah Fuad] Shukr tidak memahami ini, dan mungkin ada orang-orang di Teheran yang tidak memahami ini." 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/07/18/3111603/netanyahu-pter_large.jpg
124 Negara yang Memburu Netanyahu, Ini Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/14/18/3104224/israel_gunakan_pajak_pendapatan_warga_palestina_untuk_bayar_utang_listrik-gKWt_large.jpg
Israel Gunakan Pendapatan Pajak Warga Palestina 500 Juta Dolar AS untuk Bayar Utang Listrik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/11/18/3103431/kebakaran_los_angeles-QF82_large.jpg
Karma James Woods, Dukung Israel Genosida di Gaza dan Kebakaran Los Angeles
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/05/18/3101516/serangan_israel_di_gaza_tewaskan_70_warga_palestina-AcXk_large.jpg
Serangan Israel Tewaskan 70 Warga Palestina, Mayoritas Anak-Anak dan Wanita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/13/18/3095167/bangunan_di_gaza_hancur_diserang_israel-Jvth_large.jpg
Penasihat AS Bertemu Netanyahu, Gencatan Senjata Gaza Segera Tercapai?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/11/18/3094351/israel_serang_pangkalan_militer_di_damaskus_suriah-w4x8_large.jpg
Israel Lancarkan 250 Serangan Udara ke Suriah, Klaim Hancurkan 80 Persen Kemampuan Militer
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement