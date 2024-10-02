Gempa M4,8 Guncang Melonguane Sulut

JAKARTA - Gempa bumi bermagnitudo (M) 4,8 mengguncang Melonguane, Sulawesi Utara (Sulut), Rabu (1/10/2024). Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan bahwa gempa berlangsung pukul 18:12 WIB.

Lokasi gempa berada pada 9.13 Lintang Utara (LU), 127.13 Bujur Timur (BT), tepatnya 572 kilometer sebelah timur laut Melonguane. Gempa berada pada kedalaman 121 kilometer.

BMKG mengingatkan bahwa informasi gempa ini mengutamakan kecepatan. Sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

"#Gempa Mag:4.8, 02-Oct-2024 18:12:08WIB, Lok:9.13LU, 127.13BT (572 km TimurLaut MELONGUANE-SULUT), Kedlmn:121 Km #BMKG," tulis BMKG.

