HOME NEWS JATIM

Wanita Cantik Dianiaya dan Tidak Diberi Makan karena Anjing Majikan Mati

Avirista Midaada , Jurnalis-Rabu, 02 Oktober 2024 |11:51 WIB
Wanita Cantik Dianiaya dan Tidak Diberi Makan karena Anjing Majikan Mati
Ilustrasi Wanita Dianiaya dan Tidak Diberi Makan karena Anjing Majikan Mati
A
A
A

MALANG – Seorang wanita muda berinisial HNF (21) dianiaya oleh majikannya sendiri karena anjing kesayangannya mati. Terduga pelaku berinisial HMN (45) kesal karena HNF, asal Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang, dianggap sebagai penyebab kematian anjing kesayangan HHMN.

Akibatnya, korban yang berparas cantik ini dan keluarganya melaporkan kasus penganiayaan tersebut ke Satreskrim Polresta Malang Kota.

Supandi, paman korban menuturkan, bila keponakannya mengalami dugaan penganiayaan pada Senin malam (30/9/2024) sekitar pukul 23.00 WIB di sebuah rumah tempat tinggal terduga pelaku di Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Sukun, Kota Malang.

"Keponakan saya ini dipukul dengan tangan kosong ke arah kepala, dijambak rambutnya, dan dua hari berturut-turut tidak diberi makan," ujar Supandi, dikonfirmasi wartawan pada Rabu (2/10/2024).

Selama ini kata Supandi, keponakannya itu memang bekerja di HMN untuk merawat dan menjaga anjingnya dan bersih-bersih rumah. Korban awalnya dijanjikan dicarikan pekerjaan oleh HNM, tapi selama setahun ini tak juga mendapat pekerjaan hingga akhirnya sementara ikut terduga pelaku.

"Jadi keponakan saya ini ikut pelaku ini sudah sekitar satu tahun, bantu-bantu lah, katanya mau dicarikan pekerjaan jadi pembantu, tapi belum dapat, jadi sementara sebelumnya masih ikut pelaku ini," katanya.

Tapi pada Sabtu (28/9/2024) tak sengaja anjing itu memakan obat-obatan tumbuhan hingga akhirnya mati. Kematian anjing inilah yang membuat sang pemilik anjing tak bisa menyembunyikan kemarahannya.

"Keponakan saya yang disalahkan, dianiaya, pelaku ini memukul kepala korban dengan tangan kosong lalu menjambaknya," ucapnya.

 

