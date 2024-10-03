Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Mengejutkan, Nenek Cantik Berusia 80 Tahun Ini Jadi Finalis Kontes Miss Universe Korea

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 03 Oktober 2024 |08:05 WIB
Mengejutkan, Nenek Cantik Berusia 80 Tahun Ini Jadi Finalis Kontes Miss Universe Korea
Choi Soon-hwa tampil sebagai finalis kontes Miss Universe Korea pada usia 80 tahun.
A
A
A

SEOUL – Seorang nenek berusia 80 tahun membuat kejutan dan menarik perhatian dunia setelah lolos sebagai finalis dalam kompetisi Miss Universe Korea. Tampilnya Choi Soon-hwa, seorang nenek tiga cucu, sebagai finalis Miss Universe Korea terjadi berkat perubahan yang dibuat pada aturan seleksi kontes.

Sebelum tahun ini, peserta diharuskan berusia antara 18 dan 28 tahun, tetapi karena meningkatnya tekanan untuk menjadi lebih inklusif, Miss Universe menghapus aturan tersebut, sehingga memungkinkan hampir semua orang untuk berpartisipasi.

Selain pencabutan larangan usia, wanita hamil, dan wanita yang memiliki anak atau pernah menikah juga diizinkan untuk berkompetisi. Sekarang, Choi berharap dapat menginspirasi orang lain dengan menunjukkan bahwa kesehatan dan vitalitas dapat dipertahankan hingga usia tua.

“Sekarang setelah batasan usia dicabut, saya berkata, ‘Saya harus mencobanya.’ Terlepas dari apakah saya berhasil atau tidak, saya bertekad untuk mencoba dan mendapatkan kesempatan ini,” kata Choi, sebagaimana dilansir Oddity Central.

“Terlihat cantik dari luar itu penting, tetapi saya pikir Anda juga harus tenang dalam pikiran dan tahu cara menghargai orang lain.”

Menariknya, meskipun ini adalah upaya pertama wanita berusia 80 tahun ini dalam kontes kecantikan, ia telah bekerja sebagai model fesyen senior selama bertahun-tahun, mengamankan kolaborasi dengan majalah seperti Harper’s Bazaar dan Elle, serta kampanye komersial dengan berbagai merek Korea. Semuanya dimulai pada usia 72 tahun ketika salah satu pasien di rumah sakit tempat ia bekerja sebagai perawat merekomendasikan agar ia mencoba menjadi model.

“Salah satu pasien saya menyarankan saya untuk mencoba menjadi model,” kata Choi. “Saya pikir itu tidak masuk akal… tetapi pada saat yang sama, itu membangkitkan impian lama saya untuk menjadi model, mengenakan pakaian cantik dan melakukan pemotretan. Jadi, saya berkata, ‘Ya, saya dulu memimpikan itu sebelumnya, saya harus mencobanya.’”

 

