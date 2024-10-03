Terungkap! Pria yang Pamer Alat Kelamin ke Pegawai Minimarket Ternyata Mahasiswa

BANDARLAMPUNG - Pria berinisial G (23) yang memamerkan alat kelamin kepada pegawai minimarket di Bandarlampung, ternyata seorang mahasiswa.

Hal tersebut diungkapkan Kasat Reskrim Polresta Bandarlampung, Mukhammad Hendrik Apriliyanto saat dikonfirmasi, Rabu (2/10/2024).

“Untuk identitasnya, yang bersangkutan merupakan salah satu mahasiswa di Perguruan Tinggi Negeri di Bandarlampung," ujar Hendrik.

Hendrik mengungkapkan, terhadap pelaku telah dilakukan pemeriksaan dan ditetapkan sebagai tersangka. Saat ini pelaku ditahan di Mapolresta Bandarlampung.

Hendrik menyebutkan, dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku melakukan kegiatan tersebut secara tidak sadar.

"Pelaku bilangnya melakukan itu tidak sadar. Lalu kami perlihatkan video kepada yang bersangkutan ketika beraksi, pelaku pun mengakui itu adalah dirinya," ungkap Kasat.