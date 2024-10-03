Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Terungkap! Pria yang Pamer Alat Kelamin ke Pegawai Minimarket Ternyata Mahasiswa

Ira Widyanti , Jurnalis-Kamis, 03 Oktober 2024 |00:30 WIB
Terungkap! Pria yang Pamer Alat Kelamin ke Pegawai Minimarket Ternyata Mahasiswa
Pamer alat kelamin (foto: freepik)
A
A
A

BANDARLAMPUNG - Pria berinisial G (23) yang memamerkan alat kelamin kepada pegawai minimarket di Bandarlampung, ternyata seorang mahasiswa. 

Hal tersebut diungkapkan Kasat Reskrim Polresta Bandarlampung, Mukhammad Hendrik Apriliyanto saat dikonfirmasi, Rabu (2/10/2024). 

“Untuk identitasnya, yang bersangkutan merupakan salah satu mahasiswa di Perguruan Tinggi Negeri di Bandarlampung," ujar Hendrik. 

Hendrik mengungkapkan, terhadap pelaku telah dilakukan pemeriksaan dan ditetapkan sebagai tersangka. Saat ini pelaku ditahan di Mapolresta Bandarlampung.

Hendrik menyebutkan, dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku melakukan kegiatan tersebut secara tidak sadar. 

"Pelaku bilangnya melakukan itu tidak sadar. Lalu kami perlihatkan video kepada yang bersangkutan ketika beraksi, pelaku pun mengakui itu adalah dirinya," ungkap Kasat. 

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/612/3175555//purbaya-LaBI_large.jpg
Momen Menkeu Purbaya Ratukan Istri saat Turun dari Mobil Curi Perhatian 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/629/3175342//nagita-9wS8_large.jpg
4 Potret Keluarga Sultan Andara Lagi Tertidur, Netizen: Aura Mahal 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/337/3174183//hut_tni-3hpJ_large.jpg
Duh! Bendera Merah Putih Robek saat Gladi HUT Ke-80 TNI di Monas, Ini Kronologinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/18/3172798//penangkapan-Yd1W_large.jpg
Geger! Nenek 75 Tahun Simpan Jasad Putrinya dalam Freezer Selama Dua Dekade
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/612/3172507//viral-xbqg_large.jpg
Viral! Perselingkuhan Suami Pemilik Melstore Terbongkar, Istri Sah Langsung Tegur Pelakor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/612/3172510//ahmad-2Q5F_large.jpg
Ini Pekerjaan Ahmad Assegaf, Suami Tasya Farasya yang Diduga Tak Beri Nafkah Lahir Batin
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement