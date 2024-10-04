Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Pemko Medan dan Politeknik Pariwisata Medan Gelar Job Expo, 1.374 Lowongan Tersedia

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Jum'at, 04 Oktober 2024 |18:00 WIB
Dinas Ketenagakerjaan Pemko Medan dan Politeknik Pariwisata Medan Gelar Job Expo, 1.374 Lowongan Tersedia
Dinas Ketenagakerjaan Pemko Medan dan Politeknik Pariwisata Negeri Medan, bekerjasama menggelar Job Expo. (Foto: Dok Pemko Medan)
MEDAN – Dinas Ketenagakerjaan Pemko Medan dan Politeknik Pariwisata Negeri Medan, bekerjasama menggelar Job Expo. Kegiatan yang digelar selama dua hari Jumat – Sabtu di Gedung Serbaguna Kampus diikuti 30 perusahaan dengan menyediakan 1.374 lowongan kerja dengan 160 jabatan.

“Dari 30 perusaaan itu, ada dua yang membuka lowongan untuk penyandang disabilitas, CV Gunung Mas Sejahtera dan PT Midi Utama,” kata Kepala Dinas Ketenagakerjaan Pemko Medan, Illyan Chandra Simbolon, Jumat (4/10/2024).

Chandra mengajak para pencari kerja di Kota Medan untuk segera memanfaatkan Job Expo untuk mencari pekerjaan sesuai dengan minat dan kualifikasi pendidikan. “Kegiatan ini berlangsung selama dua hari. Ayo, kita manfaatkan,” katanya. 

Chandra mengungkapkan apresiasi dan terima kasih kepada Politeknik Pariwisata Medan atas jalinan kerja sama dalam pelaksanaan Job Expo 2024. 

“Semoga kerja sama ini memberi arti bagi upaya kita bersama dalam membuka akses lowongan kerja bagi pencari kerja,” tutur Chandra membuka Job Expo yang dihadiri, Direktur Politeknik Pariwisata Negeri Medan Dr, Ngatemin dan Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Ekonomi Kreatif Sumut, Zumri Sulthony. 

pemkot medan

Selain itu, Chandra juga mengapresiasi sejumlah perusahaan-perusahaan yang mengikuti ajang ini. Dia juga menginformasikan, Disnaker juga mengadakan job fair mini dua pekan sekali di Mal Pelayanan Publik Medan. 

“Jadi bagi pihak perusahaan yang belum mendapatkan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan, dan para pencari kerja yang belum mendapatkan lowongan, bisa juga memanfaatkan job fair mini yang kita gelar di Mal Pelayanan Publik Medan,” ujarnya. 

