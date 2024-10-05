Kisah Prajurit Kopassus Mardi Rambo Minum Air Bekas Kuda di Medan Laga

JAKARTA - Prajurit Kopassus Mardi Rambo menceritakan pengalamannya 14 kali terjun bebas hingga bertahan hidup dengan minum air bekas kuda. Kisah operasi di medan laga yang paling berkesan saat ditugaskan di Bosnia.

Saat itu operasi Mardi Rambo berpartisipasi dalam misi perdamaian dunia. Salah satunya, dirinya harus bertahan hidup dengan minum air bekas.

Prajurit yang memiliki kemampuan zeni demolisi ini memiliki rekor luar biasa setelah 14 kali diturunkan ke medan operasi. Biasanya prajurit Kopassus paling banyak hanya empat kali bertugas di daerah operasi.

"Senang sekali ke Bosnia. Pesawat itu take off kemudian landing. Ternyata landing itu wuenaaakk sekali," ucap Mardi Rambo melalui buku berjudul Kopassus untuk Indonesia.

Mardi Rambo rupanya baru pertama kali merasakan landing ketika mau ke Bosnia. Sebab selama ini, Mardi Rambo selalu hanya mengalami take off, karena biasanya sebelum landing ia sudah dibuang dari pesawat saat masih mengudara.