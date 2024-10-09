Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ridwan Kamil: Pemimpin Harus Adil bagi Semua Golongan

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Rabu, 09 Oktober 2024 |00:03 WIB
Ridwan Kamil: Pemimpin Harus Adil bagi Semua Golongan
Ridwan Kamil menegaskan pemimpin haris adil pada semua golongan (Foto : Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil alias RK mengatakan bahwa Jakarta adalah Indonesia dan Indonesia adalah Pancasila. Ia dengan tegas menyebut bahwa setiap pemimpin harus menjunjung Pancasila dan adil bagi seluruh golongan.

"Jakarta adalah Indonesia. Indonesia adalah Pancasila. Setiap pemimpin harus menjunjung tinggi Pancasila dan bersikap adil kepada semua golongan. Jika ada program keagamaan, sesuai sila 1 Pancasila, tentulah perlakuan yang setara akan difasilitasi oleh pemimpinnya," kata RK dalam laman Instagram @ridwankamil dikutip, Selasa (8/10/2024).

RK mengatakan program 'Magrib Mengaji' yang sudah dicanangkan Eks Gubernur Jakarta 2017-2022, Anies Baswedan di Jakarta akan dilanjutkan karena dianggap baik dan maslahat, dengan penyetaraan program serupa di golongan agama lainnya.

"Program Marbot Umroh, dari Pak Ahok, juga akan dilanjutkan, dengan fasilitasi hal serupa untuk golongan agama lain utk pergi ke tanah sucinya," ujarnya.

Lebih lanjut, Eks Gubernur Jawa Barat periode 2018-2023 itu berkomitmen mendirikan rumah ibadah bagi seluruh golongan sesuai aturan yang ada. 

Ia meminta masyarakat Jakarta mencerna pemberitaan dengan baik saat momen politik Pilkada seperti ini.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/618/3173676//kesaktian_pancasila-4B0L_large.jpg
Bacaan Doa Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/337/3173646//prabowo-KkEZ_large.jpg
Prabowo Pimpin Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila 2025 di Lubang Buaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/337/3173620//hari_kesaktian_pancasila-Nto6_large.jpg
Presiden Prabowo Akan Pimpin Upacara Hari Kesaktian Pancasila 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/337/3173513//budi-cBNf_large.jpg
KPK Sita Uang Rp1,3 Miliar dari Ilham Habibie, Bagaimana dengan Mobil Klasik?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/624/3173490//sekolah-UqDJ_large.jpg
Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2025 Apakah Siswa Sekolah Libur?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/612/3173485//pancasila-QW47_large.jpg
20 Ucapan Hari Kesaktian Pancasila 2025
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement