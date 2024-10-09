Ridwan Kamil: Pemimpin Harus Adil bagi Semua Golongan

JAKARTA - Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil alias RK mengatakan bahwa Jakarta adalah Indonesia dan Indonesia adalah Pancasila. Ia dengan tegas menyebut bahwa setiap pemimpin harus menjunjung Pancasila dan adil bagi seluruh golongan.

"Jakarta adalah Indonesia. Indonesia adalah Pancasila. Setiap pemimpin harus menjunjung tinggi Pancasila dan bersikap adil kepada semua golongan. Jika ada program keagamaan, sesuai sila 1 Pancasila, tentulah perlakuan yang setara akan difasilitasi oleh pemimpinnya," kata RK dalam laman Instagram @ridwankamil dikutip, Selasa (8/10/2024).

RK mengatakan program 'Magrib Mengaji' yang sudah dicanangkan Eks Gubernur Jakarta 2017-2022, Anies Baswedan di Jakarta akan dilanjutkan karena dianggap baik dan maslahat, dengan penyetaraan program serupa di golongan agama lainnya.

"Program Marbot Umroh, dari Pak Ahok, juga akan dilanjutkan, dengan fasilitasi hal serupa untuk golongan agama lain utk pergi ke tanah sucinya," ujarnya.

Lebih lanjut, Eks Gubernur Jawa Barat periode 2018-2023 itu berkomitmen mendirikan rumah ibadah bagi seluruh golongan sesuai aturan yang ada.

Ia meminta masyarakat Jakarta mencerna pemberitaan dengan baik saat momen politik Pilkada seperti ini.