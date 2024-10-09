Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Tertimpa Pagar saat Amankan Demo di Gedung DPRD Lebak, Anggota Satpol PP Tewas 

Fariz Abdullah , Jurnalis-Rabu, 09 Oktober 2024 |19:37 WIB
Tertimpa Pagar saat Amankan Demo di Gedung DPRD Lebak, Anggota Satpol PP Tewas 
Anggota Satpol PP Lebak Yadi saat tertimpa pagar amankan demo (foto: dok ist)
A
A
A

LEBAK - Anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Lebak, Yadi meninggal dunia usai dilakukan perawatan di RS Hermina Tangerang, Rabu (9/10/2024). 

Sebelumnya, Yadi mengalami luka serius di bagian kepala usai tertimpa pagar yang didorong oleh massa aksi yang tergabung ke dalam Paguyuban Masyarakat Peduli Lebak (PMPL) di depan gedung DPRD Lebak, Senin 23 September 2024.

Sebelumnya Yadi sempat menjalani perawatan medis di RSUD dr. Adjidarmo. Kian hari kondisinya semakin memburuk hingga harus dirujuk ke beberapa rumah sakit di Tangerang dan Jakarta.

Wakil Ketua Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Kabupaten Lebak, Ajis Suhendi membenarkan salah satu anggota Satpol PP meninggal dunia saat menjalani perawatan di RS Hermina Tangerang selepas pengamanan aksi unjuk rasa.

"Betul beliau telah berpulang usai bertugas hingga harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Korpri Lebak turut berdukacita," kata Ajis saat dihubungi.

 

Halaman:
1 2 3
      
