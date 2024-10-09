Advertisement
HOME NEWS YOGYA

22 Bocah di Sleman Disodomi Tetangganya, Modus Wifi Gratis

Erfan Erlin , Jurnalis-Rabu, 09 Oktober 2024 |16:17 WIB
22 Bocah di Sleman Disodomi Tetangganya, Modus Wifi Gratis
Pelaku sodomi di Sleman (foto: Okezone)
SLEMAN - Sebanyak 22 bocah laki-laki kelas 5 SD hingga SMP di Kapanewon (Kecamatan) Gamping, Kabupaten Sleman menjadi korban predator seksual sesama jenis yang juga tetangganya sendiri, EDW (29). Mereka dicabuli dengan iming-iming sambungan wifi gratis. 

"Pelaku yang berprofesi sebagai guru les seni, statusnya outshoursing TK itu menyediakan makanan hingga wifi bagi para korbannya," ujar Kapolsek Gamping, AKP Sandro Dwi Rahadian, Rabu (9/10/2024). 

Kapolsek menyebut, dari 22 korban 19 orang di antaranya masih di bawah umur. Dan 3 orang lainnya sudah berumur di atas 18 tahun. Semuanya berjenis kelamin laki-laki dan merupakan tetangga pelaku. 

Pelaku melakukan pendekatan ke para korban dengan cara mengajaknya untuk mampir ke rumahnya. Anak-anak yang menjadi korban diberi makanan dan sambungan wifi gratis. 

"Kalau pas wifinan, anak-anak sering dikasih makan," kata dia. 

Bahkan karena seringnya mendapat makanan, anak-anak itu bahkan dengan sukarela membawa makanan ataupun bahan makanan seperti beras dan lain-lain untuk dimasak di rumah pelaku. 

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
