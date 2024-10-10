Airin Kenalkan Kartini Banten kepada Warga

SERANG - Calon Gubenur Banten, Airin Rachmi Diany terus bersilaturahmi dengan masyarakat di Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang, Kamis (10/10/2024). Dalam kunjungannya, Airin menyampaikan sejumlah program yang akan dilaksanakan jika menang dan dilantik bersama Calon Wakil Gubernur Banten Ade Sumardi.

“Persoalan perempuan dan anak menjadi catatan kami. Bagaimana perempuan tetap bisa berkarya, berdaya, dan terlindung. Termasuk persoalan anak, kita menjamin pendidikan dan jauh dari masalah kekerasan,” kata Airin.

Airin menyampaikan, program Karya Perempuan Tangguh Masa Kini (Kartini) Banten. Melalui program ini, Airin mendorong kalangan perempuan untuk mandiri, namun tetap memahami dan menjalankan kodratnya.

“Kami akan buat berbagai pemberdayaan perempuan, melatih berbagai keterampilan, dan bisa menopang ekonomi keluarga,” sambungnya.