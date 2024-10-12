Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Joe Biden Umumkan Delegasi Kepresidenan AS yang Akan Hadiri Pelantikan Prabowo Sebagai Presiden RI

Susi Susanti , Jurnalis-Sabtu, 12 Oktober 2024 |15:05 WIB
Joe Biden Umumkan Delegasi Kepresidenan AS yang Akan Hadiri Pelantikan Prabowo Sebagai Presiden RI
Presiden AS Joe Biden mengumumkan penunjukan Delegasi Kepresidenan untuk menghadiri pelantikan Prabowo Subianto sebagai Presiden RI pada 20 Oktober mendatang (Foto: AP)
JAKARTA - Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengumumkan penunjukan Delegasi Kepresidenan untuk menghadiri pelantikan Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia (RI) pada 20 Oktober mendatang. Biden menjelaskan susunan anggota delegasi yang akan menghadiri pelantikan tersebut.

Melalui siaran pers Kedutaan Besar AS di Jakarta, menyatakan Linda Thomas-Greenfield, Utusan AS untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), akan memimpin delegasi tersebut.

Adapun anggota delegasi kepresidenan lainnya yang akan hadir yakni Kamala Shirin Lakhdhir, Duta Besar (Dubes) AS untuk RI,  Don Graves, Wakil Menteri Perdagangan, Departemen Perdagangan AS, Laksamana Samuel Paparo, Panglima Komando Indo-Pasifik AS, merika Serikat, Departemen Pertahanan AS. Kemudian Daniel J. Kritenbrink, Asisten Menteri Luar Negeri AS untuk Urusan Asia Timur dan Pasifik, Departemen Luar Negeri AS, Mira Rapp-Hooper, Asisten Khusus Presiden dan Direktur Senior untuk Asia Timur dan Oseania, Dewan Keamanan Nasional (NSC), Gedung Putih

(Susi Susanti)

      
