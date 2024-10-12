Ini Tampang Gembong Narkoba Tikui saat Dibawa ke Jakarta

JAMBI - Dengan dikawal ketat jajaran Ditsamapta dan Resmob Polda Jambi, tiga gembong narkoba Jambi jaringan Helen dibawa ke Jakarta melalui Bandara Sultan Thaha Jambi, Sabtu (12/10/2024). Mereka diterbangkan dari Jambi menggunakan pesawat GA 135 pada pukul 17.54 WIB. Kemudian diperkirakan tiba di Bandara Soekarno Hatta pada pukul 18.55 WIB.

Pantauan di lapangan, gembong narkoban itu jadi perhatian pengunjung dan penumpang pesawat di Bandara Sultan Thaha Jambi. Ketiga gembong narkoba ini, yakni T, A dan M tidak satu pun tangannya di borgol petugas. Hanya saja, mereka menggunakan penutup mulut dan kepala.

Dari informasi yang didapat, Mr T atau Tikui yang mengenakan baju switer warna abu-abu. Dia berjalan ditengah-tengah kedua rekannya yang di depan dan di belakang. Kabid Humas Polda Jambi Kombes Pol Mulia Prianto mengaku ketiganya sudah dibawa ke Jakarta.

"Ini dalam rangka proses investigasi dan pemeriksaan lebih lanjut," tandasnya, Sabtu (12/10/2024).

Dia menambahkan, tim joint investigation Bareskrim Polri dan Polda Jambi telah mengamankan 9 orang pelaku tindak pidana narkoba yang meresahkan warga Jambi.