HOME NEWS NEWS

Evaluasi Kinerja Partai, DPD Perindo Kota Palembang Gelar Muskerda

Dede Febriansyah , Jurnalis-Minggu, 13 Oktober 2024 |10:19 WIB
Muskerda DPD Perindo Palembang (Foto : Partai Perindo)
A
A
A

PALEMBANG - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Perindo Kota Palembang menggelar Musyawarah Kerja Daerah (Muskerda) sekaligus memperingati satu dasawarsa partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap itu dengan tema Tranformasi dan Bangkit Untuk Indonesia Sejahtera di Hotel Aryaduta Palembang, Sabtu 12 Oktober 2024.

Ketua DPD Partai Perindo Kota Palembang, Candra Wahyudi mengatakan, bahwa Muskerda tersebut merupakan kegiatan rutinitas dalam mengevaluasi program kerja Partai Perindo Kota Palembang.

Diusianya yang telah satu dasawarsa, Candra menilai bahwa Parta Perindo telah bertransformasi dan bangkit untuk Indonesia Sejahtera dan memperbaiki kinerja partai sehingga dapat lebih baik lagi kedepannya.

"Target kedepan Partai Perindo harus duduk di DPR RI, untuk itulah partai terus transformasi memperbaiki semua lini  dan bangkit untuk Indonesia," ujar Candra.

Dalam mendorong tercapainya tujuan tersebut, Candra pun terus menguatkan akar rumput yang tersebar di 18 kecamatan di kota Palembang.

"Kita dorong para kader kita yang tersebar di 18 kecamatan ini untuk terus aktif dan mengkampanyekan Partai Perindo," ujarnya.

(Angkasa Yudhistira)

      
