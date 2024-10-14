Andra Soni Akan Ciptakan Pemprov Banten Antikorupsi

SERANG - Cagub Banten nomor urut 02, Andra Soni mengatakan bahwa pihaknya akan menciptakan pemerintahan di Pemprov Banten yang bersih dari korupsi, terbuka dan bertanggung jawab, jika terpilih dan mendapat amanah rakyat.

Anak yang lahir dari keluarga petani hingga pernah menjadi kuli bangunan itu mengaku bahwa dengan menjadi Cagub Banten 2024 bersama Dimyati Natakusumah merupakan suatu anugerah yang tidak pernah dirinya impikan.

"Insyaallah, Andra Soni berjanji dan bersumpah akan membangun pemerintahan tanpa dinasti dan korupsi, Insyaallah. Saya lahir dari rahim petani, bisa menjadi calon gubernur ada anugerah dari Yang Maha Kuasa, tidak akan saya sia-siakan," ujarnya, Senin, (14/10/2024).

Mantan Ketua DPRD Banten periode 2019-2024 itu menambahkan bahwa salah satu yang memperlambat pembangunan Banten dalam 24 tahun terakhir karena adanya korupsi. Padahal, Banten hanya selemparan batu dari Jakarta selaku ibu kota negara. Namun masih banyak ketimpangan, khususnya antara Banten Utara dengan Banten Selatan.

"Tugas pemimpin adalah mengabdi, tugas pemimpin mengayomi, bukan menumpuk harta. Insyaallah saya istiqomah. Salah satu yang memperlambat Provinsi Banten adalah korupsi, karena dari sisi fiskal Banten itu besar. Nah Provinsi yang punya uang segitu tuh harusnya bisa menyelesaikan secara bertahap kendala-kendala yang dihadapi," jelasnya.

Ketua Gerindra Banten itu menambahkan bahwa untuk pemberantasan korupsi, dirinya akan melibatkan KPK, Polri, hingga Kejaksaan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan terbuka. Sehingga pelaksanaan pembangunan dan penggunaan anggaran pemerintah bisa dipantau untuk mencegah penyelewengan.





"Yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita membangun sebuah sistem good governance yang bisa bertanggung jawab, kita punya APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah), kita punya inspektorat, semua alat sudah ada, tinggal kembalikan ke diri kita," ujar dia.