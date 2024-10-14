Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Pilkada Kotawaringin Timur, Halikinnor-Irawati Serap Aspirasi Anak Muda

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Senin, 14 Oktober 2024 |22:32 WIB
Pilkada Kotawaringin Timur, Halikinnor-Irawati Serap Aspirasi Anak Muda
Pilkada Kotim
A
A
A

KOTIM - Dalam Pilkada 2024, pasangan Halikinnor dan Irawati (HARATI) semakin menunjukkan komitmennya terhadap pengembangan anak muda di Kotawaringin Timur. Salah satu langkah konkret yang mereka dukung adalah gagasan Sampit Youth Creative Center, sebuah inisiatif yang diusulkan oleh generasi muda setempat untuk menciptakan wadah pengembangan potensi di berbagai bidang. 

Pada saat mendeklarasikan Relawan Muda HARATI, Minggu, 13 Oktober 2024, di Gedung Serbaguna Sampit, Halikinnor menyampaikan rasa terima kasih dan dukungannya terhadap inisiatif tersebut. 

"Kami, Halikinnor-Irawati menyambut baik gagasan dari anak-anak muda dengan tangan terbuka, dan Sampit Youth Creative Center merupakan ide yang sangat menarik untuk kita bisa mengembangkan sumber daya manusia, khususnya untuk generasi muda," ungkap Halikinnor.

Sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur, Halikinnor dan Irawati memahami bahwa masa depan daerah ini sangat bergantung pada anak-anak muda yang berpotensi. Menurutnya, sudah saatnya generasi muda memiliki peran yang lebih besar dalam pembangunan daerah, tidak hanya sebagai penikmat kebijakan, tetapi juga sebagai pelaku utama keberlanjutan.

Nantinya, Halikinnor akan menjadikan Sampit Youth Creative Center sebagai solusi baru yang hadir dari, oleh, dan untuk anak-anak muda Kotawaringin Timur agar dapat menyalurkan ide, bakat, serta kreativitas. Selain itu,pasangan HARATI juga berencana menjadikan Sampit Youth Creative Center sebagai pusat pengembangan sumber daya manusia yang bisa dimanfaatkan oleh seluruh kalangan anak muda, baik yang berasal dari wilayah kota maupun desa. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
