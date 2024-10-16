Gagal Nyalip, Pemotor di Bogor Tewas Terlindas Truk

BOGOR - Kecelakaan yang melibatkan motor dengan truk terjadi di Jalan Raya Jasinga, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor. Satu orang dilaporkan meninggal dunia dalam kejadian ini.

Kapolsek Jasinga, AKP Budi Sehabudin mengatakan, peristiwa itu terhadi pada Senin 14 Oktober 2024 malam. Awalnya, motor dengan nomor polisi F 3893 FCT yang dikendarai OH melaju dari arah Jasinga menuju Bogor.

"Di lokasi, motor menyalip kendaraan truk dalam satu arah (Jasinga menuju Bogor)," kata Budi dalam keterangannya, Selasa (15/10/2024).

Namun, pada saat menyalip pemotor tersebut jatuh dan masuk ke dalam kolong truk. Nahas, korban pun terlindas ban belakang truk yang sedang mengangkut hebel tersebut.

"Sehingga menyebabkam kecelakaan lalu lintas," jelasnya.