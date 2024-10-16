Momen Ketum Bhayangkari Kunjungi Aiptu Heri yang Anaknya Terbaring Sakit

JAKARTA - Ketua Umum Bhayangkari yang juga istri Kapolri, Juliati Sigit Prabowo mengunjungi Anggota Polsek Baruga, Kendari, Sulawesi Tenggara, Aiptu Heri Santoso dan anaknya Yunita Sulistyawati yang tengah terbaring sakit, Rabu (16/10/2024).

Pada kesempatan itu Juliati Sigit Prabowo memberikan uluran tangan berupa paket sembako, popok dan obat-obatan serta tali asih.

Dalam kunjungan tersebut, Juliati didampingi Ketua Panitia HUT Hari Kesatuan Gerak Bhayangkari (HKGB) ke-72, Ning Imam Widodo. Ia mengatakan, kegiatan sosial terus dilakukan kepada keluarga besar Polri dan masyarakat.

"Semoga bantuan yang diberikan bisa bermanfaat untuk keluarga Polri yang membutuhkan," kata Ning Imam.