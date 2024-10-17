Debat Perdana Pilgub Sulteng, Anwar Hafid Sebut Faktor Kemalasan Penyebab Putus Sekolah

JAKARTA - Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) nomor urut 1 Ahmad Ali-Abdul Karim Aljufri bertanya soal kondisi pendidikan dengan tingkat putus sekolah yang masih tinggi di Sulteng.

Pertanyaan itu disampaikan Ahmad Ali kepada paslon nomor urut 2 Anwar Hafid-Renny di debat Pilgub Sulteng 2024 perdana di Jakarta, Rabu (16/10/2024).

"Sulteng jadi salah satu daerah dengan tingkat putus sekolah tinggi, bahkan umur sekolahnya banyak yang tidak sampai ke jenjang yang lebih tinggi atau perguruan tinggi. Apakah ini faktor orang tua yang tidak mampu bayar atau ada faktor lain sehingga banyak anak di Sulteng tak bisa selesaikan pendidikannya?," tanya Ahmad Ali.

Anwar pun mengawali jawaban dengan mengakui bahwa anak yang putus sekolah di Sulteng tak selalu aktor ekonomi. Namun menurut Anwar, ada faktor kemalasan dari anak-anak atau generasi muda di Sulteng.

"Tidak selalu faktor ekonomi. Tapi ada faktor lain, faktor kemalasan juga menjadi salah satunya," kata Anwar.

Anwar juga menambahkan bahwa ada faktor kehidupan keluarga yang menjadi salah satu penyebab anak atau generai muda di Sulteng putus sekolah. Ia pun mengklaim akan membuat BLK, paket C hingga beasiswa untuk mengatasi hal itu.