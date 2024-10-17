Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Pemkot Solo hingga Boyolali Koordinasi Sambut Kepulangan Jokowi di Kampung Halaman

Romensy August , Jurnalis-Kamis, 17 Oktober 2024 |16:15 WIB
Pemkot Solo hingga Boyolali Koordinasi Sambut Kepulangan Jokowi di Kampung Halaman
Pejabat Sementara Wali Kota Solo Dhoni Widianto (foto: Okezone/R August)
A
A
A

SOLO - Pemerintah Kota (Pemkot) Solo berencana menggelar rangkaian giat penyambutan kepulangan Joko Widodo (Jokowi), setelah tak lagi menjabat sebagai presiden. Konsep penyambutan didesain secara sederhana namun meriah.

Pejabat Sementara (PjS) Wali Kota Solo, Dhoni Widianto mengungkapkan, bahwa rangkaian acara penyambutan itu digelar untuk menghormati jasa Jokowi selama 10 tahun menjabat. 

"Kami dari Pemkot Solo dalam rangka penghormatan beliau atas jasa-jasa sebagai Presiden RI selama 10 tahun, kami akan melakukan penyambutan secara sederhana," kata dia saat diwawancarai, Kamis (17/10/2024). 

Pihak Pemkot Solo akan menggunakan videotron yang ada di wilayahnya untuk menampilkan ucapan terima kasih. Rencananya ucapan untuk Jokowi itu akan ditayangkan selama satu minggu dimulai pada hari Jum'at atau H-2 sebelum Jokowi resmi lengser. 

"Ada beberapa yang perlu kita lakukan dengan pemasangan videotron dalam rangka ucapan terima kasih. Rapat terakhir mungkin hari jumat. H-2. sampai 1 minggu ya. Tapi itu situasional," beber dia. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/337/3178684//presiden_ke_7_ri_joko_widodo-xElV_large.jpg
HSN 2025, Jokowi: Santri Adalah Teladan Ketulusan dan Penerus Perjuangan Bangsa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/337/3177371//jokowi_hadiri_dies_natalis_kehutanan_ugm-k6SE_large.jpg
Alumni Pulang Kampus: Jokowi Hadiri Dies Natalis Kehutanan UGM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/337/3176456//pegiat_media_sosial_tifauzia_tyassuma_atau_dr_tifa-57fh_large.jpg
Dr. Tifa Temukan Keanehan di Salinan Ijazah Jokowi: Tanda Tangan dan NIM Dihapus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/337/3175807//menteri_hukum_supratman_andi_agtas-VMzq_large.jpg
Menteri Supratman Soal Sosok ‘J’ di PSI: Saya Buru-buru Tanda Tangan, Nggak Hapal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/337/3175743//ray_rangkuti-G4qW_large.jpg
Sindiran Nyelekit Ray Rangkuti ke Jokowi Usai Temui Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/337/3174382//presiden_ke_7_ri_joko_widodo-0gdc_large.png
Jokowi Kumpul Bareng Elite PSI, Bahas Strategi Pemilu 2029
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement