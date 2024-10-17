Pemkot Solo hingga Boyolali Koordinasi Sambut Kepulangan Jokowi di Kampung Halaman

SOLO - Pemerintah Kota (Pemkot) Solo berencana menggelar rangkaian giat penyambutan kepulangan Joko Widodo (Jokowi), setelah tak lagi menjabat sebagai presiden. Konsep penyambutan didesain secara sederhana namun meriah.

Pejabat Sementara (PjS) Wali Kota Solo, Dhoni Widianto mengungkapkan, bahwa rangkaian acara penyambutan itu digelar untuk menghormati jasa Jokowi selama 10 tahun menjabat.

"Kami dari Pemkot Solo dalam rangka penghormatan beliau atas jasa-jasa sebagai Presiden RI selama 10 tahun, kami akan melakukan penyambutan secara sederhana," kata dia saat diwawancarai, Kamis (17/10/2024).

Pihak Pemkot Solo akan menggunakan videotron yang ada di wilayahnya untuk menampilkan ucapan terima kasih. Rencananya ucapan untuk Jokowi itu akan ditayangkan selama satu minggu dimulai pada hari Jum'at atau H-2 sebelum Jokowi resmi lengser.

"Ada beberapa yang perlu kita lakukan dengan pemasangan videotron dalam rangka ucapan terima kasih. Rapat terakhir mungkin hari jumat. H-2. sampai 1 minggu ya. Tapi itu situasional," beber dia.