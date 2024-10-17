Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JABAR

Selama 2 Hari, Dua Orang Tewas Tertemper Kereta Api di Bandung

Agus Warsudi , Jurnalis-Kamis, 17 Oktober 2024 |04:05 WIB
Selama 2 Hari, Dua Orang Tewas Tertemper Kereta Api di Bandung
mayat (foto: okezone)
A
A
A

BANDUNG - Dalam dua hari terakhir, Selasa-Rabu (15-16/10/2024), dua orang tewas tertemper kereta api di Kota Bandung. Peristiwa terbaru terjadi di petak jalan Stadiun Kiaracondong-Stasiun Gedebage Km 165+4/5 JPL 177  Jalan Gedebage, Rabu (16/10/2024) pukul 13.35 WIB.

Dalam kejadian ini, korban bocah perempuan berumur 9 tahun, Anjani Ajeng Kartini, warga Gedebage Tengah RT/RW 004/005, Kelurahan Cisaranten Kidul, Kecamatan Gedebage.

Korban yang merupakan pejalan kaki, tertemper KA Serayu jurusan Pasar Senen-Purwokerto. Korban terpental 4 meter dan mengalami luka parah di kepala. 

Manajer Humas PT KAI Daop 2 Bandung, Ayep Hanapi mengatakan, kronologi kejadian, berdasarkan keterangan warga sekitar, kejadian berawal saa KA 387 Comuter Line relasi Garut-Purwakarta  melintas di JPL 177, korban hendak menyeberang.

Setelah KA 387 Comuter Line relasi Garut-Purwakarta masuk Sttasiun Gedebage, anak tersebut memaksakan diri menyeberangi perlintasan sebidang yg masih tertutup tanpa menyadari ada KA Serayu yang melintas dari di Stasiun Gedebage sehingga anak tersebut menemper KA Serayu.

"Korban dibawa oleh keluarga dan warga sekitar ke RS Ujungberung dlm kondisi masih bernapas. Korban dinyatakan meninggal dunia di RS Ujungberung," kata Ayep.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
