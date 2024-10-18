Razia Operasi Zebra Siginjai, Petugas Lalulintas Nyaris Ditabrak Mobil

MUAROJAMBI - Razia Operasi Zebra Siginjai 2024 nyaris memakan korban. Sejumlah anggota kepolisian dari Satlantas Polres Muarojambi, Jambi yang lagi menggelar razia kendaraan bermotor di Simpang Tiga Jalan Nasional Mendalo Darat, Kecamatan Jambi Luar Kota (Jaluko), Kabupaten Muarojambi, Jambi, Jumat (18/10/2024) nyaris tertabrak mobil.

Mobil jenis sedan warna putih nekat menerobos traffic light dengan kecepatan tinggi. Petugas yang lagi mengatur lalu lintas dibuat kaget sang pengendara mobil. Mobil tersebut itu pun lolos dari pemeriksaan petugas.

"Masyarakat mungkin tidak faham sehingga tidak terima (razia) jadi memilih kabur," ungkap Kasat Lantas Polres Muarojambi, AKP Nurul Laili.

Dia menambahkan, memasuki hari kelima Operasi Zebra Siginjai 2024 di wilayah Muarojambi, petugas telah menindak 100 pelanggaran lalu lintas dan sekitar 200 sanksi teguran.