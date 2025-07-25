2 Kapal Nelayan Tabrakan di Sungai, Satu Orang Kru Hilang

TANJABTIMUR - Dua kapal nelayan dilaporkan bertabrakan di perairan Desa Sungai Jeruk, Kabupaten Tanjungjabung Timur, Jambi, pada Jumat (25/7/2025) dini hari. Insiden ini diduga akibat minimnya penerangan di sepanjang aliran sungai.

Akibat kecelakaan tersebut, satu orang kru kapal dinyatakan hilang. Korban diketahui bernama Feri (17) dan hingga kini masih dalam pencarian tim SAR gabungan.

Kepala Humas Basarnas Jambi, Lutfi, membenarkan kejadian ini. "Satu orang kru kapal yang hilang diketahui bernama Feri (17)," ujarnya, Jumat (25/7/2025).

Unit Siaga SAR (USS) Nipah Panjang menerima laporan dari Polairud setempat mengenai insiden tersebut. "Dua kapal nelayan mengalami tabrakan, diduga karena minimnya penerangan di sungai," jelas Lutfi.