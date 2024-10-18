Diduga Dibunuh, Wanita Muda Tewas Bersimbah Darah di Kamar Kosnya

SEMARANG – Seorang perempuan muda ditemukan tewas bersimbah darah di kamar kosnya di Kota Semarang, Jumat (18/10/2024). Korban diduga dibunuh, setelah beberapa warga sempat melihat seorang pria keluar dari kamar korban dengan membawa pisau.

Lokasinya di Jalan Peterongan Nomor 27 RT001/RW006, Kelurahan Peterongan, Kecamatan Semarang Selatan. Kamar kos korban terletak di lantai 2. Pada Kamis dini hari, terdengar teriakan dari kamar kos korban.

“Tetangga kos sempat mendengar ada teriakan,” kata Ketua RT setempat Joko Wahyudi, Jumat (18/10/2024).

Seorang laki-laki tak dikenal, sebut ketua RT, itu berdasarkan informasi beberapa tetangga kos dan warga keluar dari kamar korban, membawa pisau dan pergi meninggalkan TKP. Korban sendiri saat dicek, posisinya sudah tergeletak bersimbah darah.

Korban diketahui bernama Robiawul Adawiyah (28) warga asli Grobogan, Jateng, bekerja sebagai petugas call center salah satu perusahaan. Ini dikatakan Faisal, pemilik kos.

“Sudah empat tahun di sini, belum pernah ada ribut-ribut sebelumnya,” kata dia.